Cuba aplaude o colapso de mídia financiada pelos EUA após cortes de Trump

Por Dave Sherwood

HAVANA (Reuters) - A mídia estatal cubana comemorou nesta quarta-feira a decisão do governo Trump de acabar com os meios de comunicação financiados pelos Estados Unidos, há muito anunciados como a pedra angular do esforço de Washington para promover seu ponto de vista na Cuba comunista.

O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu uma ordem na semana passada para reduzir drasticamente a Agência dos EUA para a Mídia Global (USAGM), uma operação de quase US$1 bilhão que supervisiona as transmissões de notícias em 50 idiomas.

Entre os serviços de notícias afetados globalmente estão o Office of Cuba Broadcasting, a Radio Marti e a plataforma online Noticias Marti, cuja missão, de acordo com seu site, era fornecer "ao povo cubano notícias e informações sem censura".

Com sede em Miami, os serviços transmitem notícias sobre Cuba para seu público predominantemente cubano, muitas vezes oferecendo um contraponto aos provedores estatais da ilha.

A agência de notícias estatal cubana Cubadebate comemorou a decisão de Trump, classificando os programas como "projeto de comunicação mais caro, fracassado e corrupto da história dos Estados Unidos".

As tentativas de contato com o Escritório de Radiodifusão de Cuba e com a Radio Marti, agora fora do ar, não tiveram sucesso.

A representante dos EUA Maria Elvira Salazar, republicana da Flórida e ex-jornalista, disse que os meios de comunicação foram vitais para combater a propaganda do governo cubano.

"À medida que os programas do governo evoluem, trabalharei com o presidente Trump para garantir que o povo cubano tenha acesso às notícias sem censura que merece!", disse ela no X.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Kari Lake, nomeada por Trump para dirigir a emissora Voice of America da USAGM, descreveu a agência como uma "podridão gigantesca e um fardo para o contribuinte americano" e que "não pode ser salva".

Randy Alonso, editor-chefe do Cubadebate, usou termos semelhantes, descrevendo a produção da USAGM como "lodo digital".

"O mais podre desses programas são aqueles direcionados a Cuba, uma nação contra a qual bilhões de dólares foram gastos sem que se conseguisse derrubar a Revolução (Cubana)", escreveu Alonso nesta quarta-feira.

A decisão de cortar os programas -- e outra medida recente de cortar o financiamento dos EUA para outras mídias voltadas à ilha -- parece entrar em conflito com o anúncio do Secretário de Estado Marco Rubio em janeiro de que o governo Trump "restauraria uma política dura entre os EUA e Cuba".

Um funcionário do Departamento de Estado disse à Reuters que a situação era "muito complexa e fluida".

"Os americanos elegeram o presidente para reduzir a burocracia federal, e isso envolve tomar decisões muito difíceis", disse a autoridade.

(Reportagem de Dave Sherwood em Havana, reportagem adicional de Matt Spetalnick em Washington)