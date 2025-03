Congresso argentino dá luz verde ao governo Milei para novo empréstimo com FMI

O Congresso argentino deu luz verde, nesta quarta-feira (19), ao governo de Javier Milei para negociar um novo empréstimo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), cujo valor é desconhecido e será somado aos 44 bilhões de dólares (R$ 249 bilhões) que Buenos Aires deve.

Com 129 votos a favor, 108 contra e seis abstenções na Câmara dos Deputados, o decreto emitido pelo presidente ultraliberal em 11 de março foi aprovado, em um momento em que milhares de manifestantes se concentram em torno do Congresso em protesto contra o rígido ajuste fiscal de Milei e em repúdio ao pacto com o órgão multilateral.

