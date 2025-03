Gravação está com muito barulho? Veja como eliminar ruídos com o Galaxy S25

A linha Galaxy S25, da Samsung, chegou cheia de inteligência artificial e novos recursos. Um dos que mais gostamos, e que pode ser útil para muita gente, é o "eliminador de áudio".

Com essa função inovadora, é possível remover ruídos indesejados em vídeos, como vento, músicas, ou conversas de fundo, e também aumentar a sua voz. Funciona nos três novos modelos, Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra.

Como usar?

É bem simples, em uma interface intuitiva:

selecione um vídeo na Galeria clique no ícone do Galaxy AI (estrelinhas na parte de baixo) aguarde a análise e separação do áudio (leva poucos segundos) toque em "Auto" se quiser que os ruídos sejam ajustados automaticamente pelo sistema acesse as categorias de sons e aumente, diminua ou "mute" cada uma delas, deslizando o seletor (vai de -100 a +100) clique em salvar cópia

Seis tipos de sons são detectados: multidão, música, natureza, vento, ruído ambiente e vozes.

Assim é possível, por exemplo, baixar o volume de um chafariz e aumentar o da sua voz (como fizemos no vídeo mostrado neste texto). Uma ferramenta bem interessante para criadores de conteúdo.

Vale ressaltar que o eliminador de áudio pode ser usado em vídeos gravados com o próprio celular ou qualquer outro, mesmo antigos. Basta colocar em sua galeria e editar.

Sons podem ser ajustados separadamente, em uma interface amigável Imagem: Marcella Duarte/UOL

Tivemos ótimos resultados em nossos testes, mas naturalmente a qualidade não é a mesma de uma edição feita em programas profissionais específicos. Recomendamos atenção ao aumentar as vozes, pois elas podem ficar um pouco robóticas. O ideal é não ultrapassar 75%.

De qualquer forma, é surpreendente para uma função em um celular, tão rápida e simples de usar. E como ela acaba de ser lançada, podemos esperar que fique ainda melhor com o passar do tempo.

O recurso utiliza a NPU (Unidade de Processamento Neural) do processador Snapdragon 8 Elite para funcionar dentro do aparelho — ou seja, não depende da nuvem/internet.

A expectativa é de que, nos próximos meses, ele seja estendido a outros aparelhos que receberem a One UI 7, como a família S24 e os dobráveis Z Fold6 e Z Flip6.

Mais recursos

Além do eliminador de ruídos em vídeos, a nova linha S25 inaugura outras funções interessantes:

Now Brief. Basicamente, um resumo da sua vida. Quando você acorda, mostra uma tela de bom dia com dados do seu sono, do clima e dos compromissos na sua agenda, entre outros. E vai se atualizando para te lembrar das atividades importantes da sua tarde e noite e até sugerir coisas, como uma playlist do Spotify, vídeos do Youtube Shorts ou um resumo do UOL Notícias.

Now Bar. Uma interface diferente na tela de bloqueio, que fica na parte de baixo em forma de pílulas empilhadas, que mostram atualizações de aplicativos, como uma rota no mapa, um timer, dados de saúde e atividade física (Samsung Health), músicas ou o resultado de um jogo, sem precisar desbloquear o celular. O Now Brief também aparece aqui, seja para avisar que há um novo resumo pronto ou para te lembrar, por exemplo, que está na hora de sair para um compromisso.

Now Brief (1 e 2) e Now Bar (3) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Gravação de vídeos em LOG. Para edições profissionais. Neste modo, as imagens gravadas aparecem meio 'apagadas' e precisam passar por uma pós produção, que pode ser feita no próprio celular, para ganhar um aspecto de filme.

Abertura virtual. É como uma evolução do modo retrato, que permite escolher a abertura das fotos, simulando o que acontece em uma câmera DSLR. No modo Expert Raw, dá para selecionar facilmente entre f/1.4 e f/16 para mudar o desfoque de fundo e dar um efeito profissional para a imagem. Funciona apenas na hora do clique.

Abertura virtual Imagem: Marcella Duarte/UOL

Ação integrada entre aplicativos. Há menos barreiras para o que você pode pedir para o celular. Dá para fazer pedidos que envolvam mais de um app e o Google, por exemplo:

encontrar um restaurante de determinada culinária nos arredores e enviar para um amigo no Whatsapp;

perguntar em que dia acontece um show ou os próximos jogos do seu time e colocar na sua agenda;

pedir um resumo escrito de um vídeo do Youtube, que vai direto para as suas notas;

reconhecer uma comida em uma foto e encontrar uma receita dela.

Esses pedidos podem ser feitos por voz, texto ou imagem, para o assistente do Google, o Gemini. Ele pode ser acessado pressionando a tecla de ligar e desligar, que agora virou como um botão de ação do celular.

AI Select. É como um print screen inteligente e com mais possibilidades. Dá, por exemplo, para pegar um trecho de um vídeo e transformar em um GIF.

Criador de figurinhas. Basta digitar no teclado a descrição da imagem que você quer, diretamente no aplicativo de mensagem, como WhatsApp ou Instagram, para ter um sticker personalizado.

Gravador de chamadas mais completo. Agora, além de gravar o áudio de uma ligação, ele pode transcrever, resumir e até traduzir o conteúdo.

Apagador de objetos aprimorado. O recurso para remover pessoas e objetos indesejados das suas fotos está mais eficiente, capaz até de remover coisas da frente de um rosto ou trocar a posição de um braço de maneira realista.

Apagador de objetos Imagem: Marcella Duarte/UOL

Circle to Search com áudio. O já conhecido recurso que facilita pesquisas no Google, usando o que está na tela do celular, também ficou mais completo. Os resultados chegam mais rápido e com mais contexto, e há uma nova busca por músicas (seja que estejam tocando no ambiente ou em um vídeo). Também reconhece números de telefone, e-mails e URLs; é só clicar neles para ser direcionado.

Busca inteligente nas fotos e nas configurações. Dá para dizer, por voz ou texto, por exemplo:

"Ache uma foto do meu gato com uma bandana vermelha"

"Estou com os olhos doloridos" (vai para as configurações de conforto ocular)

Também continuam os recursos que conhecemos no ano passado, como o tradutor de conversas em tempo real e aqueles para criar imagens com IA, como o Esboço para Imagem.

