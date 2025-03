Como foi a odisseia dos astronautas da Nasa presos no espaço - Dúvidas sobre segurança, tensões políticas e carona de volta para casa marcaram a missão dos veteranos, que acabaram ficando nove meses longe da Terra.Foram nove longos meses presos na Estação Espacial Internacional. Mas, finalmente, os astronautas da Nasa Butch Wilmore e Suni Williams chegaram aos Estados Unidos na terça-feira (18/03), depois de uma viagem que durou quase 17 horas.

Antes do resgate, eles viveram uma inesperada odisseia provocada por problemas técnicos na cápsula que os levara para longe do planeta Terra, no que deveria ter sido uma expedição de apenas oito dias.

A missão espacial de Wilmore e Williams acabou prolongada por dúvidas sobre a segurança da sua espaçonave e mudanças de calendário da Nasa. A questão ganhou contornos políticos após a chegada ao poder do presidente Donald Trump, que levou junto consigo o bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, para dentro da Casa Branca.

Veja abaixo a cronologia da aventura espacial dos astronautas, com as principais datas e episódios dos últimos nove meses.

2024

5 de junho: Wilmore e Williams decolam para o espaço como a primeira tripulação a bordo da Boeing Starliner, após vários atrasos causados pela análise de problemas no sistema de propulsão e um vazamento de hélio. A expectativa era de que a missão durasse aproximadamente oito dias.

6 de junho: A tripulação da Starliner chega em segurança à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) depois de 27 horas. O voo incluiu falhas em cinco dos propulsores da espaçonave usados para manobras espaciais — as mais recentes falhas na conturbada história do desenvolvimento da Starliner.

11 de junho: A Nasa adia o retorno de Wilmore e Williams à Terra até 18 de junho, enquanto investiga problemas com o sistema de propulsão e vazamentos de hélio, que é usado para fornecer pressão aos propulsores.

21 de junho: A Nasa adia novamente o retorno de Wilmore e Williams, sem especificar um prazo.

26 de junho: Um terceiro atraso no retorno dos astronautas levanta questões mais profundas sobre a natureza dos problemas técnicos da Starliner. Começam a surgir várias perguntas: Como Wilmore e Williams voltarão para casa? A Crew Dragon da SpaceX, a única espaçonave tripulada orbital ativa dos EUA, terá que se envolver?

27 de junho: Um antigo satélite russo se fragmenta em mais de cem pedaços de detritos orbitais que voam perto da ISS, forçando todos os astronautas a entrar em suas espaçonaves e se preparar para uma saída de emergência. Wilmore e Williams correm para a Starliner, apesar dos problemas com seu sistema de propulsão. Os destroços caem, e os astronautas retomam à vida "normal" no espaço.

28 de junho: O retorno de Wilmore e Williams à Terra se torna mais incerto. A duração da sua permanência na ISS, de acordo com a Nasa, depende dos resultados dos testes de solo da Boeing com modelos de propulsores. Continua a luta para obter evidências de que a Starliner é segura para a viagem de volta.

21 de julho: Wilmore e Williams completam 45 dias na ISS. Este é o tempo máximo pelo qual a Starliner foi aprovada para permanecer na estação. Enquanto isso, a Nasa e a Boeing continuam seus experimentos com estudos de sistemas de propulsão e alterações de software.

7 de agosto: Já se passaram mais de um mês de simulações e pesquisas técnicas. A Boeing e autoridades sênior da Nasa debatem a gravidade dos problemas da Starliner e a melhor maneira de trazer os astronautas de volta para casa. A agência está cada vez mais preocupada com a possibilidade de a Starliner não ser segura o suficiente para o retorno. Já a Boeing argumenta que a espaçonave oferece, sim, a segurança necessária.

24 de agosto: A Nasa opta por trazer Wilmore e Williams de volta à Terra em uma cápsula Crew Dragon da SpaceX, programada para ser lançada no mês seguinte como uma missão de rotina de rotação de astronautas, a Crew-9. Na prática, a "carona" de volta para casa significa que Wilmore e Williams se comprometem com uma estadia de oito meses na ISS. Fica decidido que eles só deixarão o espaço quando a Crew-9 for substituída pela Crew-10, em 2025.

6 de setembro: A Starliner retorna à Terra sem nenhum astronauta a bordo, aterrissando com segurança em White Sands Missile Range, no Novo México. A Nasa considerou o nível de risco da espaçonave muito alto para seus astronautas.

29 de setembro: Dois astronautas da missão Crew-9 da Nasa decolam para a ISS usando a cápsula Crew Dragon da SpaceX, prevista para levar Wilmore e Williams de volta para casa alguns meses mais tarde. Normalmente com quatro astronautas, a espaçonave viajou com dois assentos vazios para Wilmore e Williams.

17 de dezembro: Depois de os astronautas terem passado seis meses no espaço, a Nasa atrasa o lançamento da Crew-10, a missão de rotação que permitirá que Wilmore e Williams voltem para casa. A agência disse que a missão, programada para fevereiro, seria lançada no final de março devido a atrasos na produção pela SpaceX de uma nova cápsula Crew Dragon a ser usada no voo.

2025

29 de janeiro: O presidente Donald Trump, uma semana após o início de seu segundo mandato, pede publicamente a seu assessor mais próximo, o CEO da SpaceX, Elon Musk, que retire rapidamente Wilmore e Williams da ISS. Sem mostrar provas, ele acusa o ex-presidente Joe Biden de tê-los "praticamente abandonado" no espaço por motivos políticos. Musk aceita o pedido e diz que os levará para casa "o mais rápido possível".

30 de janeiro: A Nasa confirma seu plano original de trazer Wilmore e Williams para casa na Crew-10, em reação à fala de Trump.

11 de fevereiro: A Nasa modifica seu plano para o retorno de Wilmore e Williams para casa após a insistência pública de Trump e Musk. A agência decide trocar a cápsula Crew Dragon da SpaceX, cuja produção está atrasada, por uma que já voou três vezes anteriormente. Isso adianta a data de lançamento da Crew-10 em duas semanas, de 26 de março para 12 de março.

4 de março: Diante das acusações de Trump e Musk, surgem dúvidas sobre a tomada de decisões da Nasa. Em uma coletiva de imprensa do espaço, Wilmore diz a repórteres não acreditar que a política tivesse influenciado a decisão da Nasa para que ele e Williams permanecessem na ISS por nove meses. Ele acrescenta que, como astronautas, eles se prepararam para a possibilidade de uma missão prolongada.

12 de março: Um problema na plataforma de lançamento causa um atraso de dois dias na partida da Crew-10, a missão que possibilitaria o retorno de Wilmore e Williams à Terra.

14 de março: A Crew-10 decola para a ISS, e Wilmore e Williams estão um passo mais perto de casa.

16 de março: A tripulação da Crew-10 chega à ISS e é recebida por seus sete astronautas, incluindo Wilmore e Williams.

18 de março: Wilmore e Williams, juntamente com o astronauta da Nasa Nick Hague e o cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov, desacoplam da ISS, iniciando a sua jornada de volta à Terra. Eles pousam no mar da Flórida em segurança.

