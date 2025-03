Coalhada é rica em proteína, aumenta a saciedade e disposição

Produzida a partir da fermentação do leite de vaca, ovelha ou cabra, a coalhada é um alimento rico em vários nutrientes, como proteínas, cálcio e vitaminas do complexo B. Sua consistência varia de firme a líquida, e o sabor pode ser ácido ou mais suave.

Em geral, consumir de 150 a 200 gramas de coalhada por dia é a quantidade adequada para a maioria das pessoas. Ela pode ser consumida pura como um lanche ou sobremesa. Outras formas de consumo incluem:

Misturada com frutas;

Em smoothies;

Em receitas de bolos, pães, tortas ou molhos, substituindo o creme de leite;

Com mel ou geleia.

As proteínas presentes na coalhada são de alta qualidade e podem ajudar a aumentar a massa muscular, já que o nutriente auxilia na construção e reparo dos tecidos, fundamental para o crescimento dos músculos após os exercícios.

Além disso, os carboidratos complexos presentes no alimento liberam energia de forma gradual, evitando picos e quedas bruscas nos níveis de glicose no sangue. Esse equilíbrio permite que a pessoa mantenha a disposição ao longo do dia.

Tanto a proteína quanto os carboidratos complexos também ajudam a controlar o peso, uma vez que aumentam a sensação de saciedade, o que diminui o consumo de outros alimentos mais calóricos. O baixo teor calórico também a torna uma opção saudável para incluir em dietas de controle de peso.

Benefícios para a saúde intestinal

Os probióticos presentes na coalhada contribuem com a saúde intestinal ao equilibrar a microbiota, promovendo a presença das bactérias benéficas no órgão. Isso pode melhorar a digestão e ajudar a prevenir problemas digestivos, como constipação e diarreia.

Outros benefícios da coalhada incluem:

Fortalecimento dos ossos devido ao seu alto teor de cálcio e fósforo;

Fortalecimento do sistema imunológico ao promover uma microbiota intestinal saudável;

Pele mais saudável devido à presença da vitamina A, cálcio e probióticos;

Diminuição do risco de doenças cardiovasculares;

Melhora do controle glicêmico, diminuindo o risco de diabetes tipo 2.

Riscos e contraindicações

Pessoas com intolerância à lactose podem ter dificuldades para digerir a coalhada. Por isso, surgem sintomas como inchaço e diarreia. Além disso, indivíduos com alergia às proteínas do leite devem evitar a coalhada, pois isso pode causar reações alérgicas graves.

A qualidade da coalhada também é um fator importante. Produtos de baixa qualidade ou mal armazenados podem conter patógenos que causam intoxicações alimentares.

Os probióticos na coalhada também podem interagir com certos medicamentos, principalmente aqueles que afetam o sistema imunológico.

*Com informações de reportagem publicada em 30/08/2024