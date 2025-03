Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, morre aos 90 anos

Morreu hoje, aos 90 anos, o ex-governador de São Paulo Cláudio Lembo (PSD).

O que aconteceu

A causa da morte não foi divulgada. O velório acontecerá na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) das 10h30 às 15h, no Hall Monumental. O sepultamento será às 16h, no cemitério do Araçá, na região central da capital.

Haverá um cortejo até o cemitério, acompanhado por batedores da Polícia Militar. Lembo deixa a esposa, Renéa, o filho, José Antônio, e quatro netos: Carolina, Cristiana, Isabella e Lucas.

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab lamentou a perda. "Se tem alguém que cumpriu sua missão, esse alguém foi Cláudio Lembo. Cidadão exemplar, com excelente formação e um homem público que não deixa uma única observação negativa", escreveu ele nas redes sociais.

Paulistano do bairro do Bixiga, Cláudio Lembo foi presidente da Arena no período da ditadura militar e um dos fundadores do PFL. Advogado e professor de direito constitucional e direito processual civil, ele foi contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, e a condenação do presidente Lula (PT) no caso do triplex, em 2017.

Eleito vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin, assumiu o governo de São Paulo em março de 2006, quando o então tucano renunciou ao cargo para concorrer à Presidência. Ele foi substituído em janeiro de 2007 por José Serra (PSDB).

Lembo era o governador do estado quando aconteceu a onda de violência em maio de 2006 por ordem do PCC. Na ocasião, rebeliões em penitenciárias paulistas e ataques a ônibus, delegacias e agências bancárias deixaram 564 mortos.

Considerado discreto e meticuloso, Lembo disse que sua biografia política se deveu principalmente ao acaso. "Em 1974, ninguém queria ser o presidente da Arena. Eu aceitei. Foi um acaso. Em 1978, ninguém quis ser candidato ao Senado porque o concorrente, Franco Montoro, tinha um prestígio notável. Eu fui. Outro acaso. Depois o Jânio Quadros foi eleito e me levou para ser o secretário dos Negócios Jurídicos. Acaso! Aí fui candidato a vice de Aureliano Chaves, em uma campanha miserável. E o PFL me indicou para ser vice do Geraldo. Tem algum roteiro nisso?", contou, em entrevista de 2006.

*Com informações do Estadão Conteúdo