Cidade do Rio entra em estágio 2 de atenção por causa de chuva

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2 de atenção nesta quarta-feira (19) devido ao registro de chuva moderada a forte na cidade na última uma hora. Foram mais de 25 milímetros de chuva por 30 minutos em, pelo menos, uma estação meteorológica.

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala até cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio por causa da chuva e outros fatores.

Notícias relacionadas:

De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva estão concentrados na zona norte, em Jacarepaguá e na região central da cidade.

A previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva moderada a forte e possibilidade de raios nas próximas horas.

Acumulados de chuva

Até o momento, o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) não registrou queda de árvores. A Defesa Civil Municipal não acionou nenhuma das 164 sirenes instaladas em 103 comunidades.

O prefeito Eduardo Paes alertou, nas redes sociais, pela manhã, os cariocas sobre o risco de chuva moderada a forte nesta quarta-feira e orientou que procurem abrigo em caso de temporal.

Previsão

Para esta quinta-feira (20), há previsão de chuva moderada a partir da madrugada, com ventos fracos a moderados. As temperaturas previstas estão entre 22ºC, mínima, e 27°C, máxima.