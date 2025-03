Chefe da ONU pede 'investigação' após morte de funcionário em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar "profundamente triste e chocado" com a morte de um funcionário nos "bombardeios" de prédios da ONU em Gaza, e pediu uma "investigação completa", disse um de seus porta-vozes.

"A localização de todas as instalações da ONU é conhecida por todas as partes no conflito, que são obrigadas, pelo direito internacional, a protegê-las e garantir sua inviolabilidade", disse Farhan Haq, que especificou que outros cinco funcionários da ONU ficaram feridos depois que dois prédios que abrigavam funcionários da ONU em Deir el-Balah foram atingidos por "bombardeios".

abd/af/dga/aa

© Agence France-Presse