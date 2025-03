Casa Branca acusa 'regime hostil de Maduro' de enviar Tren de Aragua aos EUA

A Casa Branca acusou, nesta quarta-feira (19), o "regime hostil" do presidente venezuelano Nicolás Maduro de mandar para os Estados Unidos a gangue Tren de Aragua, contra a qual invocou uma lei de 1798 para expulsar seus supostos membros do país.

O Tren de Aragua "foi enviado para cá pelo regime hostil de Maduro na Venezuela", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em entrevista coletiva.

A deportação de imigrantes venezuelanos acusados de serem parte dessa organização criminosa a El Salvador para serem presos causou novas tensões entre Washington e Caracas, bem como protestos de ativistas de direitos humanos nos Estados Unidos.

O presidente Donald Trump também entrou em colisão com o Poder Judiciário de seu país, depois que um juiz suspendeu temporariamente a medida.

Ao lado dos cartéis de drogas mexicanos e da gangue MS-13, o Tren de Aragua foi designado por Trump como organização "terrorista global".

Por isso, "está dentro da autoridade do presidente deportar estes terroristas, e qualquer um que tente defender esses terroristas que agora foram expulsos do território americano deveria falar com as famílias das pessoas que esses monstros atrozes assassinaram e violentaram", protestou Leavitt.

O Departamento de Estado também criticou o líder chavista, um dia depois que o titular da pasta Marco Rubio o ameaçou com "novas sanções duras" se não aceitasse os venezuelanos expulsos.

O Tren de Aragua "está estreitamente associado, alinhado e, de fato, se infiltrou no regime de Maduro", indicou nesta quarta a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, em outra entrevista coletiva.

"Maduro mantém laços estreitos com os narcoterroristas patrocinados pelo regime" e "deve aceitar de volta todos os venezuelanos deportados pelos Estados Unidos, especialmente os seus assassinos, estupradores, criminosos, traficantes de pessoas e outros delinquentes presentes ilegalmente nos Estados Unidos. Fim da discussão", disse ela taxativamente.

Em resposta a uma pergunta, a porta-voz do Departamento de Estado reiterou que Washington não reconhece Maduro como presidente legítimo da Venezuela e o chamou de "ditador".

Segundo a porta-voz da Casa Branca, os Estados Unidos carecem de um "plano de voos específico", mas advertiu que vão continuar "com as deportações em massa" de imigrantes.

