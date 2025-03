Recarga em 5 min: BYD promete acabar com maior dilema dos carros elétricos

A BYD apresentou uma nova plataforma veicular que promete ter o carregamento mais rápido do mundo. A Super e-Platform, como é chamada, traz tecnologias inéditas para atingir tal feito e equipará as novas versões dos BYD Han e Tan (chamado de Tang na China), prometendo recargas de apenas 5 minutos - similar ao que ocorre com modelos a combustão.

Os novos Han L e Tang L terão mais de 1.000 cv, entre outros atributos impressionantes, e já estão em pré-venda. As primeiras entregas estão previstas para o mês que vem.

Mais rápido que posto

Para carregar um carro elétrico mais rapidamente, não basta só aumentar a tensão ou a corrente da tomada: um dos maiores problemas é a resistência elétrica que há nas células e que gera calor.

Novo BYD Han L Imagem: Reprodução

As temperaturas excessivas diminuem a vida útil das baterias e podem favorecer acidentes. Logo, explica a BYD, a solução foi diminuir a resistência fazendo ajustes em escalas microscópicas. Os "canais ultrarrápidos para íons", como chama a fabricante, reduziram tal resistência pela metade, dando mais fluidez à corrente que flui de um polo ao outro da célula.

Outra novidade é a tensão de 1.000 volts na qual essa nova plataforma funciona. Atualmente, a maioria dos carros é feito em 400 V, enquanto alguns com foco especial na velocidade de carregamento vêm em 800 V.

Novo Tang L Imagem: Reprodução

Assim, Han L e Tang L serão os primeiros carros de série do mundo nessa tensão, que é necessária para lidar com a recarga extrema. Segundo a BYD, 5 minutos em carregamento máximo acrescentam 400 km de alcance ao carro - tempo comparável ao abastecimento comum de gasolina.

Carregador especial

Para atender à demanda de eletricidade dos carros da Super e-Platform, a BYD também apresentou seu novo carregador, com 1 MW (ou 1.000 kW) de potência e resfriamento por líquido.

Novo carregador da BYD Imagem: Reprodução

A fins de comparação, um carregador comum em estacionamento brasileiros tem 7 kW. Carregadores rápidos em nossas estradas giram em torno de 100 kW e, segundo o aplicativo PlugShare, os eletropostos com tomadas mais potentes são alguns de 350 kW no estado de São Paulo.

Os chineses prometem instalar cerca de 4 mil desses pontos de recarga extremamente rápida pelo seu país nos próximos anos. Cada unidade terá um cabo de 1.000 kW e outro de 360 kW, também mais rápido que qualquer um disponível no Brasil.