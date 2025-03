Papa Francisco melhora e ventilação mecânica é suspensa, diz Vaticano

Do UOL, em São Paulo

A equipe médica do papa Francisco suspendeu a ventilação mecânica não invasiva da qual ele havia sido submetido após mais uma melhora registrada no boletim divulgado na tarde de hoje.

O que aconteceu

Ele segue recebendo oxigenoterapia de alto fluxo, outro procedimento para ajudar a respiração, mas o uso foi reduzido. O papa também continua progredindo na fisioterapia motora e respiratória, informou o Vaticano.

Direto do hospital, o pontífice ajudou a celebrar a missa de São José, pai adotivo de Jesus.

Anteontem, o Vaticano divulgou a primeira imagem do papa Francisco no hospital desde que foi internado, em 14 de fevereiro, com uma infecção polimicrobiana. A imagem mostra o papa Francisco celebrando uma missa na capela privada onde continua em tratamento, em Roma.

Internação mais longa

O papa Francisco está internado desde 14 de fevereiro. Esta hospitalização é a quarta e mais longa desde sua eleição em 2013.

Em 2021, ele ficou hospitalizado por 10 dias para uma cirurgia de cólon. Em março de 2023, ele passou três dias com bronquite, e outros dez dias em junho, quando passou por uma cirurgia de hérnia abdominal.

Francisco também está acima do peso e sofre de dores nos joelhos, o que o obriga a usar uma cadeira de rodas desde 2022. Ele começou a usar um aparelho auditivo recentemente e revelou que fez uma cirurgia de catarata em 2019.

Aos 21 anos, Francisco quase morreu de pleurisia e teve que remover o lobo superior do pulmão direito.

*com informações da AFP