Boeing tem preocupação com impacto de tarifas dos EUA sobre peças

Por Dan Catchpole

(Reuters) - O diretor financeiro da Boeing, Brian West, disse nesta quarta-feira que a empresa está preocupada com as tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos que podem restringir a disponibilidade de peças de seus fornecedores, embora o executivo avalie que a fabricante norte-americana de aviões tem estoque suficiente por enquanto.

West, que participou de uma conferência do setor promovida pelo Bank of America, também disse que a Boeing espera sofrer um impacto único de US$150 milhões no lucro do primeiro trimestre. O resultado da empresa tem sofrido com baixas entregas de jatos comerciais e com custos excedentes em contratos de preço fixo para sua divisão espacial e de defesa.

O executivo afirmou ainda que as tarifas provavelmente não reduzirão a demanda pelos aviões a jato da empresa. A Boeing tem uma carteira de pedidos de mais de 5.000 aviões, a maioria dos quais são 737s.

As entregas do jato de corredor único em março devem ser semelhantes ao despachado a clientes em fevereiro, quando a empresa entregou 31 jatos MAX e um P-8 Poseidon para a Marinha dos EUA, disse ele.

Até 18 de março, a Boeing entregou 13 unidades do 737, de acordo com um levantamento do Barclays.

A empresa continua a progredir na estabilização da produção do 737 e do 787 Dreamliner, ambos afetados por problemas de qualidade e na cadeia de suprimentos, e permanece no caminho para aumentar a produção mensal do MAX este ano de cerca de 20 para 38 aviões, e do Dreamliner, de cinco para sete jatos por mês, disse West aos investidores.

Nas duas últimas semanas, a Boeing passou para o próximo estágio de testes de voo do 777X, que foram retomados em janeiro após uma pausa de cinco meses, disse o executivo.

A empresa disse que espera iniciar as entregas do 777-9, há muito adiado, no próximo ano, seguido pelo 777-8, menor, e por uma versão cargueira no final da década.

West afirmou ainda que o desenvolvimento de um novo avião está "muito distante".