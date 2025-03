Barroso fala em 'escuridão no mundo' ao exaltar democracia no Brasil

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, falou que vivemos em um "momento em que há escuridão no horizonte global", durante a sessão solene hoje em homenagem aos 40 anos da redemocratização.

O que aconteceu

Sarney é condecorado. Durante o evento, o ex-presidente José Sarney (MDB-AP), que assumiu a Presidência após 21 anos de ditadura militar, foi condecorado com a medalha do Mérito Legislativo. Aos 92 anos, ele foi bastante aplaudido pelos presentes e também discursou, relembrando a transição democrática.

Barroso fala em "escuridão" e que Brasil "pode ser a luz no caminho". O presidente do STF também citou momentos em que a democracia foi escanteada. "Esse sempre foi o país dos golpes de Estado, das quarteladas, das tentativas de ruptura da institucionalidade", afirmou, citando alguns exemplos, como o fechamento do Congresso, em abril de 1977.

Presidente do Supremo brincou sobre não ter sido eleito no início do discurso. Ao ser chamado para discursar, ele iniciou com uma brincadeira: "Sou o primeiro que chega nessa tribuna sem ter voto". Grande parte das críticas sobre os ministros do STF são que eles não receberam nenhum apoio popular para estar nos cargos mais importantes do Judiciário. As indicações para as vagas são feitas pelo presidente da República.

Nesse momento, em que há escuridão no horizonte global, nós podemos ser as luzes do caminho. Tenho muita fé no Brasil e creio que, com integridade, civilidade, idealismo e competência, nós podemos ser a sensação do mundo. Democracia sempre!

Luís Roberto Barroso, presidente do STF