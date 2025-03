Autoridades do Fed projetam dois cortes na taxas de juros este ano, mas alguns veem menos

WASHINGTON (Reuters) - Membros do banco central dos Estados Unidos sinalizaram nesta quarta-feira que provavelmente realizarão dois cortes de 0,25 ponto percentual na taxa de juros ainda este ano, a mesma previsão de três meses atrás, mesmo prevendo crescimento econômico mais lento e inflação mais alta.

No entanto, houve uma discordância substancial entre as autoridades sobre a trajetória apropriada da política monetária, refletindo a incerteza sobre como as políticas comerciais e outras políticas do governo Trump serão aplicadas na economia real e como o Federal Reserve deve reagir.

Como era amplamente esperado, o Fed manteve a taxa de juros na faixa de 4,25 a 4,50%. Nove das 19 autoridades de política monetária do Fed esperam que a taxa esteja na faixa de 3,75% a 4,00% até o final deste ano, segundo o resumo trimestral das projeções econômicas do Fed.

Quatro consideraram que um corte nos juros será apropriado este ano, e quatro avaliaram que o Fed não deveria cortar os juros de forma alguma. Dois consideraram que três cortes seria a decisão correta.

Até o final de 2026, a taxa de juros estará 50 pontos-base mais baixa, em 3,4%, de acordo com a mediana das projeções das autoridades, que analistas e investidores usam como guia para saber o que as autoridades do Fed acham que podem realmente fazer.

Se essas projeções se concretizarão, entretanto, é outra história. Os membros do Fed também indicaram uma grande incerteza em relação às suas projeções, com a grande maioria apontando para uma incerteza maior do que o normal em relação a cada uma de suas previsões.

O presidente Donald Trump anunciou tarifas abrangentes sobre as importações do Canadá, México e China, com taxas de importação sobre uma gama mais ampla de países e produtos que deverão ser anunciadas em 2 de abril.

As autoridades do Fed afirmaram que as tarifas provavelmente aumentarão os preços no curto prazo, mas também disseram que não está claro se isso se traduzirá em uma inflação persistentemente mais alta. Eles também disseram que ajustarão os juros com base no impacto geral das políticas de Trump, que também incluem cortes nos gastos e impostos federais, bem como desregulamentação e controles de imigração.

As preocupações dos investidores de que o resultado final seja uma desaceleração econômica, talvez associada à inflação, alimentaram as quedas do mercado de ações nas últimas semanas.

As autoridades do Fed preveen que a inflação, de acordo com a métrica almejada pelo Fed, terminará este ano em 2,7%, antes de cair para 2,2% no próximo ano, de acordo com as projeções, uma trajetória um pouco mais estável do que a projetada em dezembro. Ao mesmo tempo, 18 das 19 autoridades de política monetária indicaram preocupação com a possibilidade de a inflação ser mais forte do que o esperado.

De modo geral, as autoridades também preveem crescimento econômico mais fraco e o desemprego mais alto este ano do que haviam previsto há três meses. Todos, exceto um, indicaram preocupação com a possibilidade de o crescimento ser menor.

(Reportagem de Ann Saphir)