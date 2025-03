Asics Superblast 2 me surpreendeu e é um dos 5 melhores tênis que já usei

Das três maratonas que completei, duas foram com tênis Asics. Os calçados da marca sempre estiveram entre os meus favoritos para correr.

Mas, de uns cinco ou seis anos para cá, eles ficaram um pouco mais estreitos, especialmente na parte da frente. Os modelos que experimentei apertaram meu pé e causaram desconforto após um tempo de corrida.

Por isso, não tinha muitas expectativas quando recebi o tênis para testar. Achei que seria mais um calçado com o qual não iria me adaptar. Mas ele me surpreendeu positivamente e entrou para a lista dos cinco melhores tênis de corrida que já usei (e foram mais de 100) —para quem ficou curioso, completam meu top 5 o Nike Vomero 10, o Mizuno ProRunner 14, o Adidas Ultraboost 1 e o Asics Kayano 19.

O que eu gostei

Imagem: Arquivo pessoal

Ótima impulsão. Como não conhecia nada sobre o modelo da Asics, no começo até pensei que o Superblast 2 tinha placa de carbono, tamanha a propulsão que ele gera —similar ou até maior do que a de alguns modelos com placa que já experimentei, como o Olympikus Corre Supra e o Puma Deviate Nitro 3.

O tênis é muito responsivo. Ou seja, ao pisar no chão, você sente o pé bater no solo e subir rapidamente —como uma mola—, o que ajuda tanto em treinos de velocidade quanto em corridas longas, já que a impulsão proporcionada reduz o esforço muscular.

Bastante estável. Mesmo fazendo alguns treinos na grama e na terra (pisos mais irregulares), raramente senti o pé tentando virar ao tocar o chão. Também não tive dificuldades para controlar a passada quando a perna subia, algo que aconteceu nas primeiras vezes em que usei alguns tênis com grande propulsão.

Conforto. Amortecimento sempre foi um dos pontos fortes dos modelos top de linha da Asics, e com o Superblast 2 não é diferente. O solado absorve bem o impacto e o calçado como um todo é muito confortável. Ele ficou bem ajustado nos meus pés e não apertou em nenhum ponto. É o tipo de tênis que você coloca e nem sente que é novo.

Leveza. O Superblast 2 tem a entressola "grandalhona" e alta. À primeira vista, sem pegá-lo na mão, parece ser pesado, mas não é. Na balança de casa, o calçado que usei (tamanho 41) pesa 250 g.

O que não gostei

Imagem: Arquivo pessoal

É difícil elencar o que não me agradou em um tênis que entrou para o top 5 dos meus favoritos. Mas os editores do Guia de Compras do UOL me 'obrigam' a fazer isso. Então, deixo aqui três pontos que não chegaram a me incomodar, mas vale você ficar de olho na hora de experimentar Superblast 2.

Ventilação. Uma das coisas que me incomodaram nos calçados da Asics que usei de uns anos para cá foi o fato de eles terem o cabedal mais fechado, feito com um tecido um pouco mais grosso. No Superblast 2 isso melhorou. Seu tecido é fino e maleável, com pontos de respiro no peito do pé. Mas a trama do tecido na lateral é bem fechada, o que pode prejudicar a ventilação.

Repito, isso não foi algo que me incomodou — e corri com ele em dias muito quentes. Mas é um ponto que vale ser observado por quem prefere modelos que oferecem maior respirabilidade aos pés.

Tamanho do solado. A entressola do calçado é alta e bastante larga, ficando bem para fora do cabedal na parte de trás. Isso provavelmente ajuda a dar estabilidade, mas também deixa o tênis com aspecto grandalhão. A questão aqui é puramente estética e não atrapalha em nada na corrida. Mas, pelo tamanho do solado, esse não é um modelo que eu usaria para ir à padaria, para andar no parque ou até mesmo treinar na academia depois de aposentá-lo na corrida.

'Proibido' em competições. A altura do solado no calcanhar (45 cm), inclusive, coloca o Superblast 2 na lista de tênis proibidos em competições pela IAAF (Federação Internacional de Atletismo) —o limite é 40 cm. Mas isso não é motivo de preocupação para um atleta amador, que não vai ganhar corridas. Você não será expulso de uma prova por estar usando esse calçado e hoje em dias há vários outros modelos, de várias marcas, que são proibidos por essa regra. Eu fiz duas provas com o Asics e não tive nenhum problema.

Quem pode gostar

Imagem: Arquivo pessoal

O Asics Superblast 2 tem tudo para agradar corredores iniciantes e avançados. É um modelo confortável, com bom amortecimento e ótima propulsão, o que ajuda na performance. Pode ser usado em qualquer tipo de treino e em provas de todas as distâncias: dos 5 km ao 42 km —hoje, ele certamente seria o modelo que eu escolheria para correr uma maratona.

Apesar de não ser barato e estar em uma prateleira de preço 'intermediária', acredito que seu custo-benefício é bom quando comparado com parte considerável dos tênis com placa de carbono. Isso porque o Superblast 2 tem uma propulsão que atende bem atletas amadores e estrutura para aguentar muitos quilômetros —diferentemente dos supertênis, com durabilidade menor.

Para quem pode e está disposto a investir um pouco mais em um tênis, o Superblast 2 tem tudo para ser uma escolha que vai agradar bastante.

