Após morte de turista, equipe do Cristo é ensinada a usar desfibrilador

Após a morte do turista Jorge Alex Duarte, de 54 anos, no último domingo (16), funcionários do Cristo Redentor receberam treinamento em RCP (ressuscitação cardiopulmonar) hoje. A ação, realizada pelo INC (Instituto Nacional de Cardiologia), capacitou os profissionais para agir em situações de emergência.

O que aconteceu

O turista Jorge Alex Duarte sofreu uma parada cardíaca no último domingo, enquanto visitava o Cristo Redentor. A falta de preparo dos funcionários para lidar com a emergência gerou críticas e levou à interdição temporária do monumento anteontem.

Nas redes sociais, a enfermeira Melissa Schiwe, nora de Jorge Alex, criticou a falta de estrutura do local.

Uma equipe despreparada que não sabia como realizar um suporte básico, foram 35 minutos de luta travadas com pouquíssimos recursos, um posto de atendimento fechado com o parque aberto Melissa Schiwe

Em resposta ao ocorrido, o INC fez hoje uma capacitação dos funcionários do Cristo Redentor em técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. A ação foi conduzida pela equipe do Laboratório de Simulação Realística do INC, com a participação de médicos e enfermeiros especializados, como a diretora do Instituto, a cardiologista Aurora Issa

Profissionais aprenderam como reanimar vítimas de parada cardíaca. Após a parte teórica, os participantes praticaram as manobras de compressão torácica em manequins simuladores.

Evento foi finalizado com uma demonstração do uso do DEA (desfibrilador externo automático). O uso do equipamento aumenta as chances de sobrevivência em casos de parada cardíaca.

Profissionais do Cristo Redentor durante o treinamento de RCP Imagem: Divulgação

Também foi anunciada a implementação de melhorias nos serviços médicos do monumento. A medida inclui disponibilização de ambulâncias e postos de atendimento funcionando durante todo o horário de visitação.

O ponto turístico foi reaberto ontem pelo Procon-RJ (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro). A liberação ocorreu após fiscalização realizada com os bombeiros.