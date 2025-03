Alemanha considera prisão de prefeito de Istambul um "golpe contra a democracia" na Turquia

A prisão do prefeito de Istambul, principal opositor político do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, é um "sério golpe para a democracia" no país, disse o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha na quarta-feira (19). Ekrem Imamoglu foi preso nesta manhã, junto com mais cem membros de seu partido.

A prisão "faz parte de uma série de crescentes pressões legais contra o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu", disse um porta-voz do ministério, acrescentando que, para a Alemanha, "o respeito pelos princípios democráticos e pelo Estado de direito é uma condição fundamental para uma democracia viável".

Popular e carismático, o prefeito, que enfrenta uma série de processos judiciais, é acusado desta vez de "corrupção" e, segundo a agência oficial Anadolu, de "terrorismo".

Segundo um de seus colaboradores próximos, o prefeito, apontado por seu partido como candidato na próxima eleição presidencial, foi levado para uma delegacia.

Em um vídeo postado no X, Imamoglu, de 53 anos, relatou como foi preso durante uma busca em sua casa, enquanto se vestia. "Centenas de policiais chegaram à minha porta. A polícia invadiu minha casa e bateu na minha porta. Deixo isso para minha nação", diz no vídeo.

De acordo com uma declaração do Ministério Público de Istambul, Imamoglu é acusado de suborno e extorsão e de chefiar de uma "organização criminosa com fins lucrativos".

A agência estatal Anadolu também relatou acusações de "terrorismo" e "ajuda ao PKK", o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, contra sete suspeitos, incluindo o prefeito.

Também foram presos sob a acusação de "corrupção" o assessor do prefeito, Ertan Yildiz, o prefeito do distrito de Sisli, o presidente de um clube esportivo, o diretor de uma agência de publicidade, além de empresários, um jornalista e um produtor de filmes.

Manifestações proibidas

Todas as reuniões e manifestações foram proibidas até domingo pelo governo de Istambul, mas muitos apoiadores de Imamoglu se dirigiram para a prefeitura empunhando bandeiras. A icônica Praça Taksim, em Istambul, um ponto tradicional de protestos, também foi completamente fechada.

O presidente do Partido Republicano Popular (CHP) de Imamgoglu, Özgur Özel, denunciou "um golpe para obstruir a vontade do povo" e "contra o próximo presidente" da Turquia.

Imamoglu é o único candidato na disputa para representar seu partido na próxima eleição presidencial, marcada para 2028, e deveria ser oficialmente nomeado no domingo durante uma primária dentro do CHP.

A Universidade de Istambul revogou seu diploma na terça-feira (18), adicionando outro obstáculo à sua potencial candidatura, já que a Constituição exige um diploma de ensino superior para qualquer candidatura ao cargo de chefe de Estado.

O prefeito denunciou a decisão como "ilegal" e anunciou sua intenção de contestá-la na Justiça, afirmando que o Conselho de Administração da Universidade de Istambul não estava autorizado a agir dessa forma. "Os direitos adquiridos de todos neste país estão ameaçados", acusou ele.

Em 2023, Imamoglu já havia sido impedido de concorrer à presidência devido a uma condenação pendente por "insultar" autoridades do comitê eleitoral da Turquia.