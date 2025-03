Oito dias viraram nove meses: por que astronautas não ganharão hora extra?

Os dois astronautas da Nasa (Agência Aeroespacial dos Estados Unidos) que deveriam passar oito dias, mas só voltaram após nove meses no espaço voltaram ontem à Terra. Com o retorno confirmado, surgiram especulações sobre o quanto ambos irão receber pelo tempo extra de serviço espacial.

O que aconteceu

Barry Eugene Wilmore, 62, e Sunita Williams, 59, chegaram à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) em junho do ano passado para uma missão de oito dias. A estadia prolongada a nove meses e fora do cronograma dos norte-americanos ocorreu por problemas técnicos na cápsula Starliner, da Boeing, usada para transportar os astronautas. A chegada dos dois foi esperada com ansiedade nos EUA.

Apesar do tempo estendido da viagem a trabalho, ambos não receberão pelas horas extras. Procurada, a Nasa informou, em nota, que, quando a bordo da ISS, os astronautas recebem "salários regulares de uma semana de trabalho de 40 horas". E ressaltou que astronautas "não recebem pagamento por horas extras ou feriados/finais de semana".

O que os astronautas recebem, além do salário, é apenas uma diária por cada dia no espaço. "Enquanto estão na ISS, os astronautas da Nasa cumprem ordens oficiais de viagem como funcionários federais, então, seu transporte, hospedagem e refeições são fornecidos. Eles também estão em serviço temporário de longa duração e recebem um valor para cada dia que estão no espaço", acrescentou a Nasa. O valor das diárias é calculado de acordo com as regulamentações federais, mas sem divulgar a quantia.

Williams e Wilmore têm o nível salarial mais alto entre os servidores federais, segundo a emissora norte-americana CBS. Com base no US General Pay Schedule (Cronograma de Pagamentos Gerais dos EUA, em tradução livre), do governo federal, os dois ganham entre cerca de US$ 125 mil (R$ 710.575) a US$ 162.600 (R$ 924.316) por ano.

Nasa nega que tenha deixado astronautas presos no espaço

Desde as primeiras entrevistas coletivas em órbita, Nasa e astronautas diziam que a tripulação não estava presa no espaço. Ao contrário, a agência e os astronautas insistiram em explicar que, em caso de emergência, eles tinham autorização para voltar na cápsula Starliner, da Boeing, conforme mostrou apuração da Folha de S.Paulo.

"Quero deixar muito claro que Barry e Sunita não estão abandonados no espaço", afirmou em julho o gerente do programa de tripulação comercial da Nasa. Segundo Steve Stich, o plano era levar a dupla de volta para casa "no momento certo".

Wilmore e Williams chegaram à Terra no fim da tarde de ontem. Eles partiram da Estação Espacial Internacional em uma cápsula Crew Dragon, da SpaceX, e pousaram após 17 horas de viagem.