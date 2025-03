Wall Street tem baixa com a reunião do Fed e o telefonema entre Trump e Putin no foco

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com os mercados aguardando as perspectivas do Federal Reserve sobre a política monetária e os desdobramentos relacionados ao telefonema entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, sobre formas de encerrar três anos de guerra na Ucrânia.

A reunião de dois dias do Federal Reserve para definição de juros começa nesta terça-feira, e as expectativas são de que o banco central mantenha a taxa, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Várias autoridades do Fed alertaram contra movimentos precipitados, aguardando dados tangíveis sobre os impactos das tarifas.

As medidas tarifárias de Trump desencadearam uma disputa comercial com os principais parceiros comerciais dos EUA, provocando rápidos movimentos de retaliação. Analistas disseram que o mercado acionário dos EUA mergulhou no território de sobrevenda na semana passada.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,49%, para 41.635,57 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,97%, a 5.620,20 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 1,66%, para 17.513,21 pontos.

Trump falará com Putin por telefone nesta terça para tentar convencê-lo a aceitar um cessar-fogo na guerra da Ucrânia e avançar para um fim mais permanente do conflito.

"Se houver alguns sinais positivos (sobre um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia), isso poderá reverter a fraqueza inicial dos mercados", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.