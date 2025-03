Wall Street recua por temores sobre tarifas dos EUA e com decisão do Fed em foco

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta terça-feira, encerrando uma sequência de duas sessões de alta, com investidores mais cautelosos antes de uma decisão de política monetária do Federal Reserve, enquanto avaliam o impacto potencial das políticas tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump.

O Fed divulgará seu mais recente comunicado de política monetária na quarta-feira, quando se espera que o banco central dos EUA mantenha a taxa de juros inalterada, juntamente com seu resumo atualizado de projeções econômicas.

Atualmente, os mercados estão precificando cerca de 60 pontos-base de cortes do Fed este ano, embora várias autoridades do banco central dos EUA tenham alertado contra a possibilidade de o Fed avançar muito rapidamente nos juros e tenham dito que aguardarão para ver o impacto das tarifas nos dados econômicos antes de fazer qualquer mudança de política monetária.

"Há uma grande incerteza sobre as tarifas, sua extensão, como isso nos afetará economicamente, o quanto o Fed poderá eventualmente flexibilizar e a economia em geral", disse Tim Ghriskey, estrategista sênior de portfólio da Ingalls & Snyder.

"Há muita confusão por aí, e quando há confusão, quando não há uma oportunidade real para as ações subirem e para as empresas se expandirem e ganharem mais dinheiro, há medo."

O Dow Jones caiu 0,62%, para 41.581,31 pontos. O S&P 500 perdeu 1,07%, para 5.614,66 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq cedeu 1,71%, para 17.504,12 pontos.

Recentemente, as ações mostraram alguns sinais de estabilização após várias semanas de quedas que fizeram com que o S&P 500 e o Nasdaq caíssem mais de 10% em relação aos seus picos recentes, movimento também conhecido como território de correção.

O Dow Jones está a pouco mais de 2% de atingir níveis de correção.

As ações de crescimento estavam entre as mais combalidas, com o índice de crescimento S&P 500 chegando a 2,2% durante a sessão. O setor de serviços de comunicação, teve o pior desempenho dentre os demais do S&P 500, com queda de 2,14%.