Câmera filma assalto a carro de aplicativo no RJ: 'Calma, moço'

Câmera de segurança instalada no painel de um carro por aplicativo registrou o momento em que o veículo com passageiros é abordado por criminosos na avenida Brasil, no Rio de Janeiro, ontem.

O que aconteceu

Motorista transportava quatro passageiros, quando todos foram abordados por criminosos armados. Dois homens em duas motocicletas encostaram no veículo, renderam o motorista e roubaram os pertences do condutor e dos demais passageiros.

Vítimas ficaram desesperadas. Uma mulher chega a se atrapalhar ao tentar abrir a porta e pede calma a um dos criminosos. "Calma, moço, calma... Eu não sei abrir [a porta]".

De capacete, um deles toma o celular do motorista e exige a senha. Na sequência, ele entra no veículo e sai dirigindo. Mais adiante, põe a cabeça para fora do carro e pergunta ao comparsa se ele anotou a senha; a resposta foi "não". No mesmo instante, ele manda o outro criminoso se livrar do aparelho para evitar que sejam rastreados.

Criminoso que pilota o carro não nota a presença da câmera, tira o capacete e é possível ver seu rosto. Ele já foi identificado, mas até o momento não foi preso, segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O comparsa dele ainda não teve a identidade confirmada.

Polícia Militar conseguiu recuperar o carro roubado e apreendeu uma das motos usadas no crime. Os dois suspeitos teriam fugido para o Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. O caso é investigado pela 31º DP (Ricardo de Albuquerque).