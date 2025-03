Uruguai de Bielsa tem retornos de Viñas e Piquerez contra Argentina e Bolívia

Os retornos do atacante Federico Viñas e do lateral Joaquín Piquerez se destacam na grande lista de convocados pelo técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, para a primeira rodada dupla deste ano das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com a chegada de todos os jogadores para os treinos, a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou nesta terça-feira (18) os nomes dos 38 convocados para os dois jogos do Uruguai: contra a Argentina, na sexta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), em Montevidéu, e contra a Bolívia, na terça-feira, dia 25, às 20h, em El Alto.

Viñas, atacante do espanhol Real Oviedo, e Piquerez, zagueiro do Palmeiras, retornam à Celeste após se recuperarem de lesões.

O técnico argentino também convocou o meio-campista do Manchester United Manuel Ugarte, embora ele não possa jogar contra a Argentina devido a uma suspensão.

Bielsa também chamou o atacante Darwin Núñez, que continua apto a jogar já que o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) ainda não se pronunciou sobre seu caso, disse a AUF. Núñez foi sancionado pela Conmebol com uma suspensão de cinco jogos por sua participação na confusão ocorrida após a derrota do Uruguai para a Colômbia nas semifinais da Copa América dos Estados Unidos-2024, mas o TAS suspendeu a medida.

-- Lista dos 38 convocados por Bielsa:

- Goleiros: Sergio Rochet (Inter/BRA), Santiago Mele (Junior/COL), Franco Israel (Sporting/POR), Kevin Martínez (Danubio/URU).

- Defensores: Guillermo Varela (Flamengo/BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah/ASA), José Luis Rodríguez (Vasco/BRA), Lucas Agazzi (Defensor/URU), Ronald Araújo (Barcelona/ESP), Paolo Calione (Nacional/URU), José María Giménez (Atlético de Madrid/ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton/ING), Mathias Olivera (Napoli/ITA), Patricio Pacífico (Defensor/URU), Marcelo Saracchi (Boca Juniors/ARG), Joaquín Piquerez (Palmeiras/BRA).

- Meio-campistas: Rodrigo Bentancur (Tottenham/ING), Manuel Ugarte (Manchester United/ING), Emiliano Martínez (Palmeiras/BRA), Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Erico Cuello (Defensor/URU), Nicolás Fonseca (León/MEX), Germán Barbas (Peñarol/URU), Nicolás De La Cruz (Flamengo/BRA), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo/BRA).

- Atacantes: Maximiliano Araújo (Sporting/POR), Facundo Torres (Palmeiras/BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos/GRE), Pablo Suárez (Montevideo Wanderers/URU), Brian Rodríguez (América/MEX), Cristian Olivera (Grêmio/BRA), Joaquín Lavega (River Plate/URU), Luciano Rodríguez (Bahia/BRA), Agustín Álvarez (Elche/ESP), Rodrigo Aguirre (América/MEX), Darwin Núñez (Liverpool/ING) e Federico Viñas (Real Oviedo/ESP).

