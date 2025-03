TV 4K com 50 polegadas da TCL está por menos de R$ 2.000; vale a pena?

O Guia de Compras UOL encontrou uma smart TV de 50 polegadas com desconto interessante na Semana do Consumidor: a televisão P755, da TCL, que promete imagens em 4K e está por menos de R$ 2.000 na Amazon e no Magalu.

Segundo o fabricante, a televisão tem um design minimalista e sem bordas para combinar com a decoração da sala ou do quarto. Descubra mais informações sobre essa TV e as opiniões de quem o comprou:

O que diz a TCL sobre essa TV?

Tela plana OLED de 50 polegadas

Resolução em 4K (3.840 x 2.160 pixels) e taxa de atualização de 60 Hz

Possui um brilho de 320+ nits

Modelo se adapta às diferentes condições de iluminação

Possui algoritmo MEMC para cenas suaves, que reduz o desfoque de exibição de movimento e rasgo da imagem

Com baixa luz azul, otimização de luz natural, compensação de movimento e outras tecnologias pensadas para a saúde dos olhos, segundo a TCL

Tecnologia Game Master, que promete exibição de imagens e áudio ideais para jogos

É possível transmitir a tela do celular ou tablet Android para a TV

Equipada com processador AIPQ com inteligência artificial para oferecer imagens mais detalhadas e otimizadas

Compatível com Alexa e Google Assistente

O que diz quem comprou?

Com 119 classificações de consumidores, essa TV tem uma nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco) na Amazon. Os principais pontos positivos do modelo são a qualidade da imagem, sem travamentos, e ótimo custo-benefício, segundo os consumidores.

A imagem é perfeita, as cores são bem vivas. O som excelente. Podem comprar sem medo ou dúvidas. Josy

Estou gostando muito, fácil de usar, controle bem intuitivo, imagem boa e som também. José Barros

Acredito que este modelo seja um dos melhores em custo-benefício quando se trata de TVs inteligentes. Recomendo demais. Eriverton Castro

Super satisfeito, comprei a TV da TCL porque ela usa o sistema Google. Estou usando ela para assistir o YouTube, ela é excelente para isso, rápida, sem travamento e sem ficar carregando, como acontece em TVs com outros tipos de Android. Não testei para games, mas pelas pesquisas que fiz, ela bate de frente com outras marcas da mesma categoria. Cleber Sodoski

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas pessoas reclamam de travamentos, principalmente nos primeiros segundos ao ligar, além do acabamento do modelo. Confira os comentários a seguir:

Ótima TV, o ruim é que às vezes a inicialização dela é lenta, inclusive a resposta ao controle remoto, mas só quando inicia e fica uns 30 segundos de lentidão. Depois desse tempo fica tudo certo. Ótima TV, custo-benefício, áudio, tudo ok. Adilson Mota

No momento da avaliação, a TV possui 3 meses de uso. A imagem e o som são excelentes, não tenho o que reclamar. O sistema da Google TV também facilita muito. Porém, vez ou outra ela trava assim quando ligo, na tela inicial mesmo. Para resolver o problema, tiro da tomada, espero uns segundos e ligo novamente. Rian Xavier

A TV é até ok, mas você só consegue ver bem sentado em frente a ela. Se tiver um pouco de lado, a imagem fica esbranquiçada. O acabamento nos cantos da TV é ruim, acaba ficando visível nos quatro cantos. Dário

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.