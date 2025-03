Trump tenta convencer Putin de seu projeto de trégua na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentará nesta terça-feira (18) convencer seu homólogo russo, Vladimir Putin, a aprovar seu plano de cessar-fogo na Ucrânia, país que considera algumas das condições de Moscou inaceitáveis.

O presidente republicano e o Kremlin confirmaram uma aguardada conversa telefônica, que seria oficialmente a segunda entre os dois desde que Trump retornou à Casa Branca em janeiro.

A ligação está marcada para 13h00 às 15h00 GMT (10h00 às 12h00 no horário de Brasília), e os dois discutirão o conflito na Ucrânia e a "normalização" das relações, de acordo com o Kremlin.

Na segunda-feira, Trump afirmou que um de seus objetivos era "salvar os soldados (ucranianos) que estão em uma posição muito ruim".

"A situação é ruim na Ucrânia, a situação é ruim na Rússia", reiterou Trump, que se recusa a tomar partido e, em particular, a condenar a invasão russa de fevereiro de 2022. Seu objetivo, ele diz, é chegar a uma trégua e depois a um acordo de paz.

- Central nuclear -

No domingo, Donald Trump falou sobre acordos entre Moscou e Kiev.

O presidente americano mencionou recentemente as negociações sobre as "terras" e a enorme usina nuclear de Zaporizhzhia.

De acordo com o site de notícias Semafor, o republicano considera reconhecer a Crimeia, anexada em 2014, como uma região russa, atendendo assim a uma grande demanda de Vladimir Putin.

Donald Trump já falou por telefone com seu homólogo russo em 12 de fevereiro.

Ele embarcou em uma reaproximação dramática com Moscou, rompendo com três anos de intenso apoio dos EUA à Ucrânia durante a presidência de seu antecessor democrata, Joe Biden. Depois, o republicano afirmou ter falado diversas vezes com Vladimir Putin.

O presidente americano recebeu seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, em 28 de fevereiro, mas eles trocaram agressões verbais diante das câmeras de todo o mundo.

Pouco depois, ele suspendeu a ajuda militar a Kiev e o compartilhamento de informações até obter um acordo de princípios da Ucrânia sobre uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 30 dias.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, pediu à Rússia nesta terça-feira que aceite um cessar-fogo "sem condições" prévias.

"A Ucrânia apoiou a proposta dos EUA para um cessar-fogo temporário de 30 dias. Esperamos que a Rússia aceite incondicionalmente esta proposta", disse Sibiga, citado em uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

