Trump e Putin acertam cessar-fogo a alvos de energia entre Rússia e Ucrânia por 30 dias

Por Jeff Mason e Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, concordou nesta terça-feira com uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Rússia e a Ucrânia parem de atacar a infraestrutura de energia uma da outra por 30 dias, informou o Kremlin após uma longa conversa telefônica entre os líderes.

Os dois países planejam iniciar negociações "imediatamente" no Oriente Médio sobre um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, de acordo com informações da Casa Branca.

"Os líderes concordaram que o movimento para a paz começará com um cessar-fogo de energia e infraestrutura, bem como negociações técnicas sobre a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, cessar-fogo total e paz permanente", informou a Casa Branca.

Trump estava pressionando Putin a concordar com um cessar-fogo de 30 dias apoiado pelos EUA, que a Ucrânia já tinha aceitado, como parte de um movimento em direção a um acordo de paz permanente para acabar com o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra matou ou feriu centenas de milhares de pessoas, desalojou milhões e reduziu cidades inteiras a escombros.

Putin, cujas forças invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022, disse na semana passada que apoiava, em princípio, a proposta de trégua de Washington, mas que suas forças continuariam lutando até que várias condições cruciais fossem resolvidas.

(Reportagem adicional de Nandita Bose)