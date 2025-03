Transpetro elege Tsakos para afretar 9 navios e dobrar alívio de plataformas da Petrobras

A Transpetro assinou contrato para afretamento de nove navios de posicionamento dinâmico da classe Suezmax DP 2, elevando a capacidade de alívio das plataformas do Sistema Petrobras de 700 mil toneladas de porte bruto (TPB) para 1,35 milhão de TPB até 2028.

O processo de seleção internacional foi concluído este mês e disputado por 22 concorrentes.

O vencedor foi o grupo grego Tsakos, que já atendeu a estatal no passado e foi um dos investigados da Operação Lava Jato.

Cada navio, com 150 mil TPB, será construído no estaleiro Samsung, na Coreia do Sul, em um contrato de afretamento a casco nu avaliado em US$ 2 bilhões para os próximos 15 anos, com entregas programadas para 2027 e 2028.