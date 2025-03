Tarcísio e Nunes têm aprovação de 60% na cidade de SP; rejeição a Lula cresce

A aprovação das administrações do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB) está na casa dos 60% entre moradores da cidade de São Paulo. Já a aprovação dos paulistanos sobre o governo Lula é de 38,2%. Os dados são de levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 18.

O governo de Tarcísio registrou uma aprovação de 60,5%, e desaprovação de 34,4%. Outros 5,1% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Quando perguntados se consideram a administração do governador "ótima", "boa", "regular", "ruim" ou "péssima", 45,7% responderam "ótima ou boa" e 23,3% "ruim ou péssima". Já 28,1% consideram-na "regular" e 2,8% não sabem ou não opinaram.

No caso de Nunes, a aprovação da gestão à frente da Prefeitura foi de 59,9% e a desaprovação de 36,2%, com 3,9% que não souberam ou não opinaram.

Para 46,8% dos entrevistados, a gestão do prefeito é "ótima ou boa" e 25,4% classificam-na como "ruim ou péssima". Outros 26,5% acham que o governo é "regular". Já 1,4% não souberam dizer ou não opinaram.

Quando comparados ao último levantamento do instituto, de setembro do ano passado, os dois chefes do Executivo tiveram leve aumento na aprovação e diminuição na desaprovação.

Em setembro de 2024, o governo de Tarcísio tinha 57,5% de aprovação e 38,5% de rejeição, com 4% de entrevistados que não souberam ou não opinaram.

Já Nunes tinha 58,3% de aprovação e 38,5% de desaprovação de sua administração. Outros 3,8% disseram não saber ou não opinaram.

Avaliação do governo federal

A avaliação dos paulistanos sobre o governo Lula ficou mais negativa, segundo a pesquisa. Dos entrevistados, 38,2% disseram aprovar a gestão do presidente, enquanto 58,1% desaprovam. Outros 3,7% não souberam ou não opinaram. Em setembro, a aprovação era de 51,1%.

No quesito avaliação, 26% consideram o governo Lula 3 "ótimo ou bom" e 48,5% classificam-no como "ruim ou péssimo". Para 23,8%, a administração é "regular". Outros 1,7% não souberam dizer ou não opinaram.

A pesquisa ouviu 1.205 habitantes da cidade de São Paulo entre os dias 9 e 13 de março. A margem de erro é de 2,9 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.