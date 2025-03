StoneCo tem lucro ajustado 18% maior no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A processadora de pagamentos StoneCo apurou lucro líquido ajustado de R$665,6 milhões no quarto trimestre de 2024, um avanço de 18,1% sobre o mesmo período de 2023, em resultado acima do esperado pelo mercado.

Analistas projetavam lucro líquido de R$585,1 milhões para a companhia, segundo média das estimativas compiladas pela LSEG.

A receita total da StoneCo no quarto trimestre somou R$3,6 bilhões, um crescimento de 11,1% ano a ano e em linha com as previsões de analistas, impulsionada principalmente pela alta anual de 11,2% na receita de serviços financeiros.

Em paralelo, a empresa também divulgou suas projeções para o ano, esperando um lucro bruto ajustado acima de R$7,05 bilhões e um lucro básico por ação ajustado acima de R$8,6.

