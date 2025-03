Até 50% OFF: encontramos 8 fones sem fio em oferta a partir de R$ 104

Está em busca de uma boa promoção de fones de ouvido sem fio? Nesta Semana do Consumidor, é possível encontrar modelos desde os mais básicos até os top de linha com descontos interessantes.

O Guia de Compras UOL garimpou modelos que estão custando de R$ 104 até R$ 1.187, de marcas como JBL, Philips, i2GO, QCY, Samsung e Apple. Confira a seguir.

Bateria com autonomia para 15 horas de uso

Almofadas auriculares acolchoadas para maior conforto

Alto-falantes dinâmicos com 40 mm, para sons graves e potentes

Bateria com autonomia de até dez horas

Bateria para oito horas de uso contínuo dos fones, além de 13 horas adicionais com o estojo de carga

Com a tecnologia TWS, os fones funcionam de forma independente ou juntos

Com certificação IP54, são resistentes à água e poeira

Até oito horas de duração da bateria nos fones de ouvido e até 24 horas com o estojo

Oferece o modo de cancelamento de ruído ativo (ANC) adaptativo, que se ajusta automaticamente ao ruído ambiente

Bateria para até 60 horas de reprodução de música com uma carga completa

Promete som imersivo com alto-falante potente de 6,5 mm

Realiza chamadas de voz mais nítidas com redução de ruídos por inteligência artificial

Segundo o fabricante, o design intra-auricular promove um encaixe firme e o ANC limita o ruído de fundo

A bateria oferece até cinco horas de reprodução de música por carga e até 15 horas com o estojo de recarga

É capaz de realizar equalização adaptativa, que ajusta automaticamente a música aos ouvidos

De acordo com a Apple, usando o estojo de recarga, dá para aproveitar até 30 horas de tempo de escuta e até 20 horas de conversação

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol O Guia de Compras UOL testou o Galaxy S25 Ultra, o modelo mais avançado da Samsung, lançado no mês passado juntamente com os modelos S25 e S25+. O aparelho traz recursos avançados de inteligência artificial, além de contar com quatro câmeras traseiras de até 200 MP de resolução e zoom de 100x. Confira o review completo no Guia de Compras UOL. ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.