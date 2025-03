Chuva deixa SP em atenção e 125 mil sem luz; zona leste recebe alerta

As fortes chuvas que atingem São Paulo na tarde de hoje deixaram milhares de imóveis sem luz e toda a cidade em estado de atenção para o risco de alagamento.

A Defesa Civil enviou um alerta severo para celulares da zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Estado de atenção para alagamento em toda a capital entrou em vigor às 15h25. Às 15h45 a região da subprefeitura de Santo Amaro, na zona sul, entrou em alerta por causa do transbordamento do córrego Água Espraiada, na altura da Rua Monsenhor Naline.

Zona leste recebeu alerta severo da Defesa Civil às 16h06. Os principais bairros afetados são Itaquera, Guaianazes e Cidade Tiradentes.

Guaianazes também entrou em alerta. A situação começou às 16h25.

As rajadas de ventos chegaram a atingir 40,6 km/h no Ipiranga. A informação é do CGE.

Chuvas deixam milhares de lares sem energia na capital. Às 16h30 de hoje, 125.749 residências estavam com o fornecimento de energia "interrompida", segundo a Enel. As zonas leste e norte são as mais afetadas.

Há risco de quedas de árvores, diz CGE. Até o início da noite, o tempo segue instável, com chuva isolada de até forte intensidade.