Echo Show 8: 'Alexa com tela é boa para ver séries e até vigiar meu gato'

Um display de oito polegadas com câmera e alto-falantes que funciona com a assistente de voz Alexa: este é o Echo Show 8, uma das "telas inteligentes" da Amazon. O dispositivo pode ser usado para ouvir músicas, ver vídeos, fazer videochamadas e controlar outros equipamentos da sua casa (como lâmpadas e aspirador robô).

A terceira geração do modelo chegou ao Brasil no final do ano passado, com um processador potente e tecnologia de áudio espacial, além de mais bonito. Testamos o Echo Show 8 e contamos aqui o que ele tem de melhor e para quem faz sentido aproveitar a oferta da Semana do Consumidor —ele está com 23% de desconto à vista.

O que mais gostei

Áudio espacial de qualidade. Um dos destaques é a nova tecnologia de áudio, que analisa a acústica do ambiente e adapta a reprodução ao local onde o dispositivo está. Isso permite uma experiência sonora mais imersiva, conhecida como "espacial", em que a música parece vir ao seu redor. De fato, o som está mais potente e encorpado.

Lembrando que o formato dos Echo Show (a linha de 'Alexas' com tela) impõe um desafio à qualidade do som, pois os alto-falantes ficam posicionados na traseira. Também chamados de "smart displays", não são dispositivos focados apenas em áudio, mas em oferecer uma experiência mais completa e intuitiva de casa inteligente.

Finalmente, o Echo Show 8 consegue entregar um som de ótima qualidade e volume, que preenche o ambiente (gerações anteriores deixavam um pouco a desejar). Ele também te ouve melhor, graças ao posicionamento dos quatro microfones.

Tela touch grande. O display de 8 polegadas é sensível ao toque, com resolução HD (1280 x 800 pixels), assim como na geração anterior. É bem brilhante e responsivo e fica sempre ligado, mostrando o relógio, a previsão do tempo, seus compromissos, notícias, músicas e sugestões de interações com a Alexa.

A nova experiência de Conteúdo Adaptável ajusta as informações da tela de acordo com a nossa proximidade. Se estivermos do outro lado do cômodo, o relógio aparece grande e os textos em letras maiores; quando nos aproximamos, tudo fica menor e mais detalhado.

Com esse tamanho de tela (20 cm na diagonal), dá até para assistir seriados e filmes com boa qualidade —basta pedir para a Alexa abrir algo nos serviços de streaming Prime Video ou Netflix (assinaturas necessárias). Já o Echo Show 5, menor, não é tão confortável para isso, mas funciona bem para vídeos rápidos e receitas. Não há um aplicativo dedicado ao YouTube, mas é possível acessar os conteúdos por meio do navegador Silk.

Alexa e casa inteligente. Assim como todos os alto-falantes inteligentes da linha, o Echo Show 8 é equipado com a assistente de voz Alexa, que permite o controle de dispositivos de casa inteligente (como lâmpadas e fechaduras) e as interações cotidianas (como responder sobre o clima, colocar um timer ou até contar piadas).

Ele tem um hub integrado compatível com Bluetooth, Matter, Zigbee e Thread, o que aumenta a compatibilidade com os mais diversos dispositivos. Assim, é possível conectá-los diretamente, sem depender de internet/wi-fi.

Câmera centralizada. A câmera de 13 MP mudou de lugar e está bem no meio da moldura superior, acima da tela (na geração anterior ficava do lado direito). Isso ajuda no enquadramento automático em chamadas de vídeo, que tenta deixar a pessoa sempre no centro da imagem, dando zoom nela, o que é bem interessante se estamos falando com alguém enquanto cozinhamos ou arrumamos a casa.

Também melhorou a visualização da câmera à distância, para monitoramento da casa, de idosos, crianças ou animais de estimação. Por meio do aplicativo Alexa, dá para ver, ouvir e falar com eles. Eu, que moro sozinha —ou melhor, na casa de um gato—, uso constantemente esse recurso quando estou fora para dar uma olhada nele ou verificar, por exemplo, se esqueci alguma porta ou janela aberta. Também pode servir como uma babá eletrônica no quarto das crianças.

Processador mais potente. O Echo Show 8 usa o chip AZ2 Neural Network Engine, da própria Amazon, que estreou no irmão maior Echo Show 15. Ele é capaz de processar alguns comandos, como acender ou apagar uma luz, dentro do próprio dispositivo, sem usar a nuvem. Assim, a Alexa consegue te atender até 40% mais rápido, segundo a Amazon. Na prática, quase não há delay entre o pedido e a ação.

Além disso, esse processador foi criado para aprendizado de máquina (ou seja, fica mais eficiente com o tempo) e reconhece melhor a voz e o rosto dos usuários, para oferecer conteúdos personalizados para cada membro da casa.

Novo design. Por fora, as atualizações são sutis. Os contornos em geral do aparelho estão mais suaves e refinados. O alto-falante, na traseira, ficou mais arredondado e projetado, mas sem pegar toda a extensão do aparelho (olhado de lado, há uma impressão de que a tela é maior e "flutua" sobre ele). Já os botões de controle de volume foram movidos para direita, devido à mudança da câmera.

Pontos de atenção

Câmera poderia ter tido um upgrade. Ela segue com resolução de 13 MP, a mesma da geração passada. Também sinto falta da visão noturna, que seria útil no caso de monitoramento da casa (quando acesso a câmera à noite, preciso também ligar as luzes para enxergar).

Suporte vendido separadamente. A tela é fixa e fica em uma angulação para cima, que funciona bem na maioria dos ambientes, como em uma escrivaninha, estante ou mesa de cabeceira. Mas se quiser deixar em uma altura ou ângulo diferente, é preciso comprar um suporte.

Preço mais elevado. É um dos Echo Show mais baratos, atrás apenas do 5, mas ainda assim mais caro do que os dispositivos sem tela. É vendido por R$ 1.399, nas cores preto ou branco, mas recebe descontos em datas especiais como a Semana do Consumidor. Agora, está com o menor preço que já vimos.

Quem pode gostar

O Echo Show 8 é uma das "Alexas" com pacote mais completo em um bom custo-benefício. Com display grande e som potente, é um modelo premium que se posiciona entre os mais baratos sem tela (como o Echo Pop e o Echo Dot) e os mais caros com tela maior (como os Echo Show 10 e 15).

É ideal para quem quer mais do que ouvir música, ligar luzes e conversar com a Alexa. Graças à tela e à câmera, ele também permite fazer videochamadas, monitorar a casa a distância e assistir a vídeos. E funciona muito bem em tudo isso.

O Echo Show 8 é um dos meus favoritos. Uma ótima companhia para o quarto, como um rádio-relógio ou porta-retrato digital, para o escritório, mostrando lembretes e compromissos, ou para toda a família usar na sala ou até na cozinha.

Para quem quer gastar menos, o Echo Show 5 é o modelo mais barato com tela, e também é bem versátil. Está com 30% de desconto esta semana.

