'Violação grave': ONU e países repudiam ataque de Israel em Gaza

Países estrangeiros se manifestaram após um ataque israelense que deixou centenas de mortos na Faixa de Gaza, quebrando um acordo de cessar-fogo iniciado em janeiro.

O que aconteceu

Suíça pediu "retorno imediato" do cessar-fogo. O Ministério de Relações Exteriores do país lembrou da obrigação de proteger a população civil de Gaza e também pediu a libertação dos reféns e a entrega "sem impedimentos" de ajuda humanitária na região.

Governo de Malta ressaltou que crianças e mulheres estavam entre os mortos. "Em nome do governo de Malta, eu condeno fortemente esses ataques bárbaros", afirmou o primeiro-ministro Robert Abela.

'Não vamos retroceder', diz vice-primeiro-ministro da Bélgica. Em publicação nas redes sociais, Maxime Prevot afirmou que os ataques de Israel ameaçam os objetivos do cessar-fogo. "O bloqueio de ajuda humanitária a civis palestinos é uma violação grave do direito internacional", afirmou.

"Tragédia em cima de tragédia", diz representante das Nações Unidas. Em nota enviada à agência de notícias Reuters, o alto-comissário de direitos humanos da ONU, Volker Türk, afirmou que estava "horrorizado" com os ataques, que causam "tragédia em cima de uma tragédia na região".

"Nova fase na política de genocídio de Netanyahu", diz Turquia. O Ministério das Relações Exteriores turco chamou o ataque de "massacre" e afirmou que "Israel desafia a humanidade com violações de leis internacionais e de valores universais".

Irã também afirmou que Israel comete genocídio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Esmail Baghaei, afirmou que os ataques de ontem aconteceram junto ao "bloqueio de comida e medicamento" no enclave. Ele também afirmou que os Estados Unidos "deram sinal verde" para o ataque, endossando o posicionamento do Hamas sobre o assunto.

Ataque de Israel "revive tensão na região", diz Egito. O chanceler do país, Tamim Khallaf, afirmou que o ataque traz consequências severas para a região. "O Egito pede que a comunidade internacional intervenha imediatamente para parar a agressão israelense na Faixa de Gaza", diz nota.

Ataque quebrou cessar-fogo

O cessar-fogo na Faixa de Gaza começou em 19 de janeiro. O acordo previa o fim dos ataques em troca da libertação de reféns israelenses que estavam no enclave desde 7 de outubro de 2023.

Ao menos 400 pessoas morreram no ataque da noite dessa segunda-feira (17), segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O país afirmou que mulheres e crianças estão entre as vítimas mortas no bombardeio.