Missionário assumirá mandato de Eduardo se licença for acima de 120 dias

O missionário José Olímpio (PL-SP), 68, é o primeiro da fila para assumir o mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que anunciou hoje que vai se licenciar do cargo.

O que aconteceu

Missionário só assume mandato se licença de Eduardo for acima de 120 dias. Mais cedo, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que continuará nos EUA —o deputado, entretanto, não especificou quanto tempo ficará fora. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que vai buscar punições contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Eduardo disse que Moraes e "cúmplices" usam mandato de deputado como "ferramenta de chantagem". O parlamentar afirmou que durante o período de licença também vai buscar aprovar a anistia aos crimes do 8 de Janeiro.

Missionário teve mandato como deputado federal em 2011 e 2015. O parlamentar também foi vereador em sua cidade natal Itu, no interior de São Paulo, e na capital paulista.

O deputado suplente apresentou projeto de lei para impedir "uma nova ordem satânica". A proposta do missionário em 2014 tinha como objetivo proibir o "implante em seres humanos de identificação em forma de chips e outros dispositivos eletrônicos". Em 2015, Olímpio propôs um projeto para criar o Dia Nacional de Adoração a Deus —em 2012, ele já havia apresentado uma alteração na lei de feriados nacionais para incluir a data religiosa.

Ligado à Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, Olímpio já foi filiado ao PP, DEM e União. Em 2021, o deputado foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma dívida de R$ 225 mil da igreja. O deputado assinou contrato na condição de fiador do templo e teve de arcar com aluguéis que não eram pagos desde 2018 de uma das unidades.

Olímpio pode assumir o mandato de Eduardo, porque o primeiro suplente do PL já está em exercício. Adilson Barroso ocupa a vaga de Guilherme Derrite, que se licenciou da cadeira de deputado para ser secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo.

Eduardo licenciado

O deputado viajou quatro vezes aos EUA em 2025. Reportagem do UOL mostrou que ele está no país desde 27 de fevereiro, sendo esta a estadia mais longa do parlamentar em terras americanas.

Filho de Bolsonaro era cotado para assumir Comissão de Relações Exteriores na Câmara. Segundo Eduardo, com o afastamento anunciado hoje, o deputado federal Coronel Zucco (PL-RS) será indicado pelo PL para ocupar o posto.

Zucco disse que recebe a indicação como uma "missão a ser cumprida". O líder da oposição na Câmara afirmou que vai aguardar a definição das comissões para falar oficialmente sobre o tema.