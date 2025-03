Quem era Aurelio Martínez Suazo, cantor morto em acidente aéreo em Honduras

Do UOL*, em São Paulo

O músico hondurenho Aurelio Martínez Suazo — conhecido apenas como "Aurelio" —, 55, morreu ontem em um acidente de avião.

Quem foi Aurelio Martínez Suazo?

Aurelio nasceu em 1969, no município de Plaplaya, no leste de Honduras. Ele era cantor, percussionista e violonista.

O cantor era um expoente da cultura garifuna. Ele se tornou o principal artista a difundir a sonoridade do grupo étnico, formado pela miscigenação de povos indígenas caribenhos e escravizados africanos.

Aurelio também teve uma carreira política. Ele foi deputado no Congresso Nacional de Honduras entre 2006 e 2008, sendo o primeiro garifuna a chegar a esse cargo.

O artista lançou cinco álbuns solo. O último deles, "Darandi", foi gravado e distribuído em 2017.

Como foi o acidente?

O avião em que Aurelio estava caiu na costa caribenha de Honduras na noite de segunda-feira. A queda da aeronave ocorreu minutos depois de decolar da ilha de Roatán, matando 12 pessoas, segundo autoridades, enquanto outras cinco sobreviveram e uma estava desaparecida.

Destroços da aeronave Jetstream, da companhia hondurenha Lanhsa, foram encontrados a cerca de 1 km da costa da ilha. As informações são do ministro dos Transportes do país

O avião estava programado para voar até o aeroporto de La Ceiba, na parte continental de Honduras. Segundo os registros de voo mostrados pela mídia local, os passageiros incluíam, além de Aurelio, um cidadão norte-americano, um cidadão francês e dois menores de idade.

Um vídeo publicado pela Polícia Nacional mostrou policiais e outros socorristas carregando sobreviventes. Eles foram levados para um litoral rochoso, alguns em macas, enquanto um barco próximo iluminava a escuridão (veja abaixo).

A causa do acidente ainda não foi confirmada. A companhia aérea não respondeu aos contatos. Roatán, a maior das Ilhas da Baía, próxima à costa hondurenha, é uma atração turística popular e famosa por seus recifes de coral.

* Com informações da Reuters.