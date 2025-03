Quando é preciso lavar peças de jeans? Faz mal repetir roupa já usada?

A necessidade de roupas mais duráveis e práticas para trabalhadores em fábricas e minas levou à criação do jeans, uma peça resistente e de fácil manutenção. No entanto, foi apenas na década de 1950 que esse produto ganhou popularidade.

A Levi Strauss, uma das maiores fabricantes de jeans do mundo, destaca que não é necessário lavar suas peças com frequência. Em uma conferência de 2014, seu presidente afirmou que nunca teve problemas de pele por usar jeans sem lavá-los.

Além disso, a companhia, preocupada com o desperdício de água, incentiva seus clientes a lavarem os jeans o mínimo possível. De preferência, com uma esponja ou escova de dentes em vez da máquina de lavar.

Entretanto, especialistas consultados por VivaBem afirmam que a lavagem de roupas, o que inclui peças de jeans, é fundamental para prevenir a proliferação de bactérias, fungos, ácaros e a disseminação de pulgas, piolhos e vírus. Isso é ainda mais importante no caso de quem frequenta ambientes quentes ou locais com grande circulação de pessoas, como hospitais, metrôs, academias e escolas, por exemplo.

A microbiologista Aline Stipp alerta que, por ser um tecido grosso, a calça jeans pode favorecer a proliferação de microrganismos. Ela explica que, para que isso aconteça, é necessário umidade, algo que o jeans retém com facilidade devido ao suor. Mas estando seco e sem sujidades e cheiro ruim, o jeans pode ser usado até quatro vezes antes de ser lavado.

Já em situações de viroses, epidemias e pandemias, a recomendação é lavar as roupas após o uso, já que o contato com o ambiente externo pode fazer com que elas "abriguem" vírus. Isso pode ocorrer quando uma pessoa infectada transmite o vírus por gotículas ou pelo contato em aglomerações.

Como deve ser feita a higienização

Imagem: Thinkstock

Não caia na conversa de que colocar o jeans no congelador por 12 horas em um saco plástico seria suficiente para desinfetá-lo, alerta a microbiologista. Ese método não tem respaldo científico.

Stipp recomenda que, para uma lavagem eficaz, o jeans deve ficar de molho em água com sabão por pelo menos 12 horas. Após isso, basta seguir o processo de lavagem tradicional, sem a necessidade de produtos especiais, como alvejante, pois desbota a peça. Você pode lavar à mão ou na máquina, do avesso, no modo suave e com roupas do mesmo tecido e tom parecido.

A única exceção é quando o jeans foi usado em locais com alta exposição, como hospitais. Nesses casos, ela sugere lavá-lo separadamente. Na rotina diária, embora o tempo de molho seja difícil de seguir, é importante lembrar que o sabão comum já é suficiente para limpar as roupas de maneira adequada.

Riscos de se usar roupas não lavadas

Entre o que é mais observado pelos médicos está:

Escabiose (sarna): doença cujo principal sintoma é uma coceira muito intensa à noite;

Dermatite atópica: inflamação que causa vermelhidão, descamação e feridas na pele;

Urticária: irritação na pele caracterizada por vergões salientes e sensação de ardência;

Pediculose: infestação da cabeça, tronco, região púbica pelo parasita Pediculus humanus;

Candidíase: infecção fúngica, normalmente na pele ou nas membranas mucosas de genitais.

As partes do corpo mais propensas a serem afetadas são aquelas que entram em contato constante com a roupa e suam com mais frequência. Por isso, é importante ter atenção às axilas, área íntima, parte interna das coxas e nádegas. Indivíduos com histórico de alergias podem estar mais suscetíveis a desenvolver novas irritações, especialmente se o tecido da roupa for sintético, como poliamida ou poliéster, pois o atrito com a pele pode intensificar o problema.

*Com informações de reportagens publicadas em 21/01/2022 e 17/05/2023