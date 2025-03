Putin promete duro caminho de volta para empresas ocidentais que "bateram a porta" contra a Rússia

Por Dmitry Antonov e Darya Korsunskaya

MOSCOU (Reuters) - As empresas ocidentais que "bateram a porta desafiadoramente" quando deixaram a Rússia não terão permissão para comprar de volta os negócios que deixaram por pequenas quantias de dinheiro ou preencher nichos que as empresas locais ocuparam, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira.

Centenas de empresas ocidentais saíram da Rússia desde que Moscou enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022.

As empresas ocidentais adotaram abordagens diferentes com relação à Rússia, com algumas vendendo, outras entregando as chaves aos gerentes existentes ou, em alguns casos, abandonando completamente os ativos.

Algumas, como a Renault, o McDonald's e a Henkel, concordaram com opções de recompra ao sair, embora os termos de tais acordos tenham sido mantidos em segredo.

Putin, falando em um fórum de negócios em Moscou, disse que havia solicitado ao governo que ficasse de olho nas empresas ocidentais que poderiam ter acordos de recompra para garantir que cada caso fosse cuidadosamente considerado se tais acordos fossem ativados.

Putin disse que respeitava as empresas que continuaram a trabalhar com a Rússia, mas tinha uma visão diferente daquelas que "bateram a porta desafiadoramente" ao sair.

As empresas que saíram sob pressão política doméstica e venderam seus ativos a um preço irrisório não deveriam ter permissão para recomprar pela mesma pequena quantia, disse Putin.

"Se o nicho de uma empresa ocidental já estiver preenchido por uma empresa russa, então... como dizemos, o trem partiu", disse Putin.

Ele também advertiu as empresas russas de que as sanções ocidentais contra indivíduos e empresas russas, totalizando 28.595 de acordo com uma contagem do Ministério das Finanças, não eram temporárias e que, mesmo que fossem aliviadas, outros obstáculos para a realização de negócios seriam criados.

"Não devemos esperar uma liberdade total de comércio, pagamentos e fluxos de capital", disse Putin. "Tampouco devemos contar com os mecanismos ocidentais para defender os direitos dos investidores e empresários.

"Nossos concorrentes sempre desejarão nos enfraquecer e nos conter", disse Putin. "Mesmo que um dos lados faça um gesto e se ofereça para suspender ou aliviar algo, outro método de causar problemas para nós será encontrado imediatamente."

(Reportagem de Dmitry Antonov, em Moscou, e Darya Korsunskaya, em Londres)