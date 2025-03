Putin aceita cessar-fogo de um mês na Ucrânia, mas exige fim da ajuda ocidental a Kiev

Após cerca de duas horas de uma conversa telefônica "franca e detalhada" entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, Moscou aceitou a proposta de cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia. No entanto, o processo será efetivo apenas nas infraestruturas de energia do país. Além disso, Putin pediu o fim da ajuda ocidental a Kiev.

O presidente russo aceitou nesta terça-feira (18) a proposta de seu colega norte-americano, Donald Trump, pedindo que Moscou e Kiev suspendam os ataques às suas respectivas infraestruturas de energia por 30 dias, informou o Kremlin. Vladimir Putin deu ordens ao exército nesse sentido, acrescentou a presidência russa.

"Os líderes concordaram que o movimento em direção à paz começaria com um cessar-fogo nas áreas de energia e infraestrutura, bem como negociações técnicas sobre a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, um cessar-fogo total e uma paz permanente", detalhou a Casa Branca em um comunicado.

Vladimir Putin pediu uma solução "abrangente, duradoura e de longo prazo" para o conflito, levando em conta os interesses de segurança da Rússia e os interesses da comunidade internacional, informou o Kremlin.

Condições

O presidente russo declarou ainda que "está pronto para trabalhar com seus parceiros americanos em um exame aprofundado das possíveis vias para uma resolução, que deve ser abrangente, estável e sustentável".

No entanto, o governo russo impôs suas regras para a implementação do cessar-fogo. "Foi enfatizado que a principal condição para evitar a escalada do conflito e trabalhar para sua resolução por meios políticos e diplomáticos deve ser a interrupção completa da ajuda militar estrangeira e o fornecimento de informações de inteligência para Kiev", explicou o Kremlin.

O chefe da diplomacia da Ucrânia, Andriï Sybiga, insistiu na terça-feira que Moscou tinha que aceitar uma trégua "sem condições". O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve viajar para Helsinque na quarta-feira para conversar sobre "o apoio da Finlândia à Ucrânia e medidas para pôr fim à guerra de agressão da Rússia", de acordo com a presidência finlandesa.

Além do cessar-fogo, Rússia e Ucrânia trocarão 175 prisioneiros de guerra já nesta quarta-feira (19), anunciou o Kremlin.

