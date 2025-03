Processamento nos EUA em fevereiro diminui 11,23%, para 4,84 milhões de toneladas

São Paulo, 18 - A indústria norte-americana processou 177,87 milhões de bushels (4,84 milhões de toneladas) de soja em fevereiro, disse a Barchart, com base em dados da Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas (Nopa, na sigla em inglês). O volume ficou 11,23% abaixo do registrado no mês anterior, de 200,38 milhões de bushels (5,45 milhões de toneladas). Analistas esperavam 185,23 milhões de bushels (5,04 milhões de toneladas). Os estoques de óleo de soja nos EUA somavam 1,5 bilhão de libras-peso (680.388 toneladas) ao fim de fevereiro, ante 1,27 bilhão de libras-peso (576.062 toneladas) no mês anterior. Os números não são favoráveis para o complexo soja, disse em nota Matt Zeller, da StoneX. (Com informações da Dow Jones Newswires)