Presidentes do Congo e de Ruanda discutem conflito no leste do Congo no Catar

Por Andrew Mills e Aaron Ross

DOHA (Reuters) - O presidente da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi, e seu homólogo ruandês, Paul Kagame, reuniram-se no Catar nesta terça-feira para suas primeiras conversas diretas desde que os rebeldes do M23 intensificaram uma ofensiva no leste do Congo em janeiro, disseram os três governos.

Mediada pelo Emir do Catar, a reunião ocorreu em meio a um rápido avanço que levou o M23 a tomar as duas maiores cidades do leste do Congo.

O Congo acusa Ruanda de enviar armas e tropas ruandesas para apoiar os rebeldes, cuja ofensiva mergulhou o leste do Congo em seu pior conflito em décadas.

Ruanda afirmou que suas forças estão agindo em autodefesa contra o Exército do Congo e as milícias hostis a Kigali.

Os países vizinhos têm trabalhado para intermediar um cessar-fogo, mas uma tentativa de reunir o governo do Congo e os líderes do M23 em uma reunião em Angola nesta terça-feira fracassou -- o M23 anunciou na tarde da segunda-feira que iria se retirar das conversas.

"Os chefes de Estado reafirmaram o compromisso de todas as partes com um cessar-fogo imediato e incondicional", disseram os três governos em uma declaração conjunta.

"Os chefes de Estado concordaram então com a necessidade de continuar as discussões iniciadas em Doha, a fim de estabelecer bases sólidas para uma paz duradoura."

Um diplomata informado sobre as conversas disse que a reunião foi "informal" e "não se destina a substituir quaisquer esforços existentes".

O conflito no leste do Congo tem suas raízes nas consequências do genocídio de 1994 em Ruanda e na competição por riquezas minerais. Desde janeiro, o conflito entrou em uma espiral rápida, com milhares de pessoas mortas e centenas de milhares forçadas a deixar suas casas.

