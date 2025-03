'Cidade no mar': porta-aviões dos EUA que atacou Iêmen tem até Starbucks

No fim de semana, os EUA atacaram os rebeldes houthis no Iêmen em uma megaoperação que envolveu o porta-aviões USS Harry S. Truman, que também acabou atacado por eles em retaliação. Conheça a embarcação:

O USS Harry S. Truman

Inaugurado em setembro de 1996, o USS Harry S. Truman (também conhecido como CVN 75) foi o nono porta-aviões movido a energia nuclear da Marinha dos EUA. Ele é utilizado em operações de segurança marinha e de informação, resposta a crises, controle marítimo, contraterrorismo, entre outras. O navio é "capaz de projetar poder aéreo tático sobre ar e terra", além de defesa, segundo a Marinha.

Membros da Marinha dos EUA podem ser vistos a bordo do USS Harry S. Truman Imagem: KONTROLAB/KONTROLAB/LightRocket via Getty

A madrinha do navio foi Margaret Truman Daniel, filha do ex-presidente Harry S. Truman. Ela batizou o navio oficialmente em 7 de setembro de 1996, em homenagem ao pai, que ocupou a liderança dos EUA de 1945 a 1953. Truman foi o responsável pelos bombardeiros nucleares em Hiroshima e Nagasaki, além das alianças internacionais formadas pelos EUA durante a Guerra Fria.

Navio foi batizado em nome ao ex-presidente Harry Truman, que ordenou o lançamento das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki Imagem: Andrew Matthews - PA Images/PA Images via Getty Images

Porta-aviões custou US$ 4,5 bilhões à época. Sua construção durou quase três anos, iniciada em 29 de novembro de 1993. A cerimônia inaugural de serviço, contudo, só se deu em julho de 1998, quando o presidente Bill Clinton declarou aos 20 mil presentes na Estação Naval de Norfolk, em Virgínia, que os EUA deveriam continuar a ser responsáveis pela segurança mundial como "única superpotência".

Embarcação é praticamente uma cidade no mar. Seus dois reatores nucleares movimentam quatro motores principais, quatro hélices, quatro elevadores de aeronaves e quatro catapultas, entre outras estruturas essenciais.

O deque de onde partem as aeronaves Imagem: Domínio Público

Se colocado de pé, ele tem cerca de três vezes e meia a altura da Estátua da Liberdade, de 93 m. O meganavio possui 332,85 m de comprimento e 78,34 m de largura no deque de voo. A área total deste deque, aliás, é de 1,82 hectare, de acordo com a USS Harry S. Truman Foundation, organização de apoio às famílias de sua equipe militar.

Jatos podem ser vistos a bordo do USS Harry S. Truman Imagem: Stocktrek Images/Giovanni Colla/Getty Images/Stocktrek Images

Ele pode atingir velocidades de mais de 30 nós — ou 55 km/h —, acomodando aproximadamente 85 aeronaves, entre elas helicópteros e jatos de combate. Sua tripulação é de cerca de 3.200 pessoas, mas a ala aérea funciona ainda com o suporte técnico de outros 2.480 servidores. Cerca de 60 mil toneladas de aço e mais de 450 mil kg de alumínio foram empregadas no USS Harry S. Truman.

Bombas e outros armamentos no armazém do navio Imagem: Getty Images/Getty Images

Barbearia e até uma cateferia que serve Starbucks atende aos militares a bordo. Além disso, o porta-aviões é tão grande que tem o próprio CEP para receber suas correspondências em cada hangar, revelou uma reportagem da agência Reuters em 2016.

Cerca de 18 mil refeições são servidas por dia dentro do navio. A tripulação também frequenta a academia, a clínica médica e o mercado que existem dentro da embarcação.

Dezenas de milhares de refeições são servidas por dia a bordo da embarcação Imagem: U.S. Navy/Getty Images

Para suprir as necessidades de tanta gente, há mais de 140 mil rolos de papel higiênico a bordo. Além disso, você encontra mais de 600 mil canetas esferográficas e 1,5 milhão de folhas de papel. Haja anotação.

Um disparo durante testes nos sistemas de mísseis do USS Harry S. Truman Imagem: Stocktrek Images/Getty Images/Stocktrek Images

Navio ainda conta com armamento para ataques aéreos. São dois sistemas de mísseis MK 57 Mod 3 Sea Sparrow, que são usados para defender navios da Marinha americana de ameaças aéreas e de superfície. Há ainda três Phalanx CIWS MK 15 de 20 mm, também sistemas de defesa de ataques aéreos, e dois sistemas de míssieis Rolling Airframe (RAM), para defesa e ataque.

USS Harry S. Truman Imagem: MC2 Thomas Gooley/U.S. Navy

Navio foi convocado para primeira missão militar em 2000. Ele ofereceu suporte à Operação Southern Watch, de vigilância da região do Iraque após a Guerra do Golfo. Desde então, o USS Harry S. Truman esteve em missões de suporte ao início da invasão do Iraque em 2003, em operações contra o Estado Islâmico por todo o Oriente Médio e a África, além de ter oferecido auxílio humanitário após o desastre trazido pelo Furacão Katrina a Nova Orleans em 2005.