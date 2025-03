Petróleo cai com negociações para paz na Ucrânia

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram cerca de 1% nesta terça-feira, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discutindo medidas para acabar com a guerra de três anos na Ucrânia, o que poderia resultar em uma possível flexibilização das sanções sobre as exportações de combustível da Rússia.

Putin concordou com a proposta de Trump de que a Rússia e a Ucrânia parem de atacar a infraestrutura de energia uma da outra por 30 dias.

Os contratos futuros do Brent caíram 0,7%, a US$70,56 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 1%, a US$66,90.

Mesmo que os EUA e a Rússia cheguem a um cessar-fogo na Ucrânia, alguns analistas disseram que provavelmente levará muito tempo até que as exportações russas de energia aumentem de forma significativa.

A Rússia produziu cerca de 9,2 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo em 2024, abaixo da recente máxima de 9,8 milhões de bpd em 2022 e do recorde de 10,6 milhões de bpd em 2016, de acordo com dados da Administração de Informações sobre Energia dos EUA (AIE) que remontam a 1997.

Além de um possível aumento no fornecimento global de petróleo pela Rússia, as preocupações econômicas relacionadas às tarifas comerciais de Trump também pesaram sobre os preços do petróleo.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) alertou que as tarifas dos EUA reduziriam o crescimento econômico nos EUA, Canadá e México e pesariam sobre a demanda global de energia.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Paul Carsten em Londres, Colleen Howe em Pequim e Emily Chow em Cingapura)