Aprovação de Nunes em SP atinge 59,9%, diz Paraná Pesquisas

A aprovação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aumentou dentro da margem de erro desde setembro do ano passado, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas encomendada pelo diretório do MDB/SP, partido dele.

O que aconteceu

Dos paulistanos entrevistados, 59,9% aprovam a gestão do prefeito, e 36,2% reprovam. O aumento de 1,6 ponto percentual é o primeiro medido pelo instituto após a reeleição de Nunes, em outubro, mas está dentro da margem de erro, de 2,9 pontos percentuais. O prefeito venceu Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno, com 59,35% dos votos.

Veja os números da pesquisa:

Aprovam: 59,9% (eram 58,3% em setembro)

59,9% (eram 58,3% em setembro) Desaprovam: 36,2% (eram 37,9% em setembro)

36,2% (eram 37,9% em setembro) Não sabem ou não opinaram: 3,9% (eram 3,8% em setembro)

A administração da prefeitura de São Paulo é ótima ou boa para 46,8%. Já 25,4% a qualificam como ruim ou péssima, e 26,5% como regular. Dos entrevistados, 1,4% não sabe ou não opinou. A pesquisa ouviu 1.205 moradores da cidade de São Paulo entre 9 e 13 de março. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Aprovação de Lula cai 13 pontos percentuais

O presidente Lula Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

No mesmo período, a popularidade do presidente Lula na cidade de São Paulo tombou. Foi de 51,1% em setembro para 38,2% agora, uma queda de 12,9 pontos percentuais, de acordo com o levantamento.

Aprovam: 38,2% (eram 51,1% em setembro)

38,2% (eram 51,1% em setembro) Desaprovam: 58,1% (eram 46% em setembro)

58,1% (eram 46% em setembro) Não sabem ou não opinaram: 3,7% (eram 2,9% em setembro)

Quando questionados sobre a administração federal, 48,5% dos entrevistados a consideraram ruim ou péssima. Por outro lado, 26% disseram que a gestão Lula é ótima ou boa, e 23,8% afirmaram ser regular. Dos entrevistados, 1,7% não sabe ou não opinou.

Popularidade de Tarcísio de Freitas sobe

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) Imagem: Marcelo Oliveira/Raspress/Estadão Conteúdo

A aprovação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) subiu no período. Ela foi de 57,5% para 60,5%, um aumento de 3 pontos percentuais.

Aprovam: 60,5% (eram 57,5% em setembro)

60,5% (eram 57,5% em setembro) Desaprovam: 34,4% (eram 38,5% em setembro)

34,4% (eram 38,5% em setembro) Não sabem ou não opinaram: 5,1% (eram 4% em setembro)

Dos entrevistados, 45,7% dizem que a gestão Tarcísio é ótima ou boa. Já para 23,3%, ela é ruim ou péssima, e 28,1% a qualificam como regular. Os que não sabem ou não opinaram são 2,8%.