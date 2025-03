Países podem evitar tarifas recíprocas dos EUA em abril ao cortar barreiras comerciais, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentará a parceiros comerciais em 2 de abril uma proposta de tarifas recíprocas com base nas taxas e barreiras comerciais impostas contra produtos norte-americanos, mas também uma oportunidade de negociação para evitar um "muro tarifário", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, nesta terça-feira.

"Em 2 de abril, cada país receberá um número que acreditamos representar suas tarifas", disse Bessent à Fox Business Network. "Para alguns países, esse número pode ser bem baixo, para outros, pode ser bem alto."

Trump tem dito que suas tarifas recíprocas -- que buscarão equiparar as tarifas dos EUA às taxas de outros países e compensar práticas comerciais que seu governo considera injustas -- entrarão em vigor em 2 de abril. Mas os comentários de Bessent indicam que pode haver um período de negociação antes do início da cobrança das novas taxas de importação.

"Iremos até eles e diremos: 'Vejam, aqui estão os níveis tarifários, as barreiras não tarifárias, a manipulação cambial, o financiamento injusto, a supressão de mão de obra e, se vocês pararem com isso, não ergueremos o muro tarifário'", disse Bessent sobre os parceiros comerciais.

Os países que não reduzirem suas barreiras comerciais enfrentarão tarifas mais altas com o objetivo de proteger a economia dos EUA, seus trabalhadores e indústrias, disse Bessent.

(Por David Lawder)