Osaka sofre mas vence de virada em sua estreia no WTA 1000 de Miami

A japonesa Naomi Osaka estreou nesta terça-feira (18) com uma vitória sofrida no WTA 1000 de Miami contra a ucraniana Yulia Starodubtseva, evitando a segunda derrota consecutiva na primeira rodada.

Há duas semanas, a ex-número um do mundo se despediu logo em seu primeiro jogo no WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, contra a colombiana Camila Osorio.

Nesta terça, Osaka, 61º colocada do ranking da WTA, precisou de uma grande virada para superar Starodubtseva (108ª) com parciais de 3-6, 6-4 e 6-3.

O duelo foi muito difícil para ela desde o início, quando perdeu os cinco primeiros games para a ucraniana, que vinha da fase classificatória.

Osaka, fora de forma após a lesão abdominal em janeiro sofrida no Aberto da Austrália, respondeu com uma quebra e diminuiu para 5-3, mas Starodubtseva venceu o set com seu saque.

A japonesa, que cometeu o dobro de erros não forçados que sua adversária (14 contra 7), continuou perdendo no segundo set até ficar numa desvantagem de 4 a 2.

No último momento, Osaka acertou seu rumo graças ao seu saque (10 aces contra nenhum da rival) e recuperou a confiança até vencer o segundo set com quatro games consecutivos.

O set final ficou sob seu controle e ela evitou a primeira queda na estreia em Miami em suas oito participações, cujo melhor resultado é um vice-campeonato em 2022.

"Não me saí muito bem em Indian Wells, então tentei aprender com isso", afirmou Osaka.

"Eu estava apenas me divertindo jogando aqui. Queria estar em quadra o máximo possível porque considero Miami minha casa. Estou passando muito tempo com minha mãe e minha filha e é ótimo", disse a japonesa, que enfrentará a russa Liudmila Samsonova na segunda rodada.

Vencedora de quatro títulos de Grand Slam, Osaka continua se esforçando para retornar à elite desde que voltou às quadras após o nascimento da filha, em 2023.

- Denúncias contra ATP e WTA -

A vitória de Osaka foi um dos primeiros resultados da rodada de abertura do Miami Open, que na programação desta terça-feira só tinha cruzamentos da chave feminina nas quadras duras do Hard Rock Stadium.

O Masters 1000 masculino começa na quarta-feira sob o impacto das denúncias anunciadas nesta terça-feira pela Associação de Tenistas Profissionais (PTPA) contra vários órgãos de governança esportiva, incluindo a ATP e a WTA.

O sindicato, cofundado por Novak Djokovic, e 20 tenistas acusaram estes órgãos de promoverem um "sistema corrupto, ilegal e abusivo".

As acusações foram negadas pela ATP e pela WTA, que afirmaram que se defenderão "firmemente" contra esta ofensiva judicial implantada em vários países.

--- Resultados desta terça-feira do WTA 1000 de Miami:

- Feminino (primeira rodada):

Viktoriya Tomova (BUL) x Caty McNally (EUA) 6-3, 2-6, 6-3

Alycia Parks (EUA) x Varvara Gracheva (FRA) 3-6, 7-6 (7/0), 6-3

Lucia Bronzetti (ITA) x Jessica Bouzas (ESP) 6-4, 6-3

Magda Linette (POL) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 7-6 (7/3), 6-2

Katerina Siniaková (CZE) x Yuan Yue (CHN) 6-2, 2-6, 7-6 (7/4)

Rebecca Sramková (SVK) x Lucrezia Stefanini (ITA) 3-6, 6-1, 6-3

Sorana Cirstea (ROM) x Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-3, 7-6 (7/5)

Naomi Osaka (JPN) x Yuliia Starodubtseva (UCR) 3-6, 6-4, 6-3

gbv/ma/aam/cb

© Agence France-Presse