Operação violenta marca retirada de migrantes que ocupavam centro cultural parisiense há três meses

A polícia francesa desalojou na manhã desta terça-feira (18) centenas de jovens migrantes clandestinos que invadiram o centro cultural parisiense Gaîté Lyrique há cerca de três meses. O local, que teve que interromper suas atividades desde então, se tornou um acampamento ilegal no coração de Paris.

Gás lacrimogêneo, golpes de cassetetes e gritos de protesto: a intervenção policial para expulsar os jovens migrantes, muitos deles menores de idade, foi marcada pela violência. Por volta das 6h da manhã pelo horário de Paris (2h da madrugada em Brasília), membros das forças de ordem romperam os cordões formados em frente do prédio por várias dezenas de ativistas que apoiavam a ocupação. Depois de retirar os militantes do caminho, a polícia então entrou no prédio e, pouco antes das 9h, usou gás lacrimogêneo para dispersar as pessoas que continuavam no local.

"Eles começaram a bater e empurrar as pessoas e a jogar gás, mesmo sabendo que alguns de nós estávamos doentes", relatou Cissé, adolescente de 16 anos que vivia no local. "Fomos tratados com violência. Estamos aqui sem nenhuma consideração, apesar de sermos menores sozinhos. Temos o direito de ir à escola, o direito de irmos ao médico. Lutaremos por nossos direitos até vencermos!", declarou à RFI.

"Houve pânico, jovens migrantes e ativistas caíram no chão e foram pisoteados", contou David, um ativista que estava no local.

No total, 46 pessoas foram presas durante a evacuação, informou o chefe da polícia parisiense, Laurent Nuñez. Uma delas foi acusada de "desacato e rebelião", enquanto as outras serão submetidas a "controles" e serão "colocadas em detenção administrativa", acrescentou.

O chefe da polícia informou ainda que "nove pessoas ficaram feridas". Entre elas seis migrantes com ferimentos leves, além de um policial, um jornalista e um migrante que foram atendidos com ferimentos mais graves.

Após a operação, muitos jovens migrantes ficaram nos arredores do prédio, sem saber o que fazer. "Como você pode ver, nossas malas estão lá e eles se recusam a devolvê-las! Não temos escolha a não ser ficar aqui e ver o que acontece", desabafou Abdoulaye em entrevista à RFI.

Representantes políticos acompanharam a expulsão, e alguns criticaram a violência da operação. "Não se pode expulsar os menores e colocá-los na rua sem que nada aconteça. Isso não é permitido", declarou Jacques Boutault, vice-prefeito da região central de Paris. "Estamos aqui para garantir que isso seja feito sem violência, mesmo que não possamos impedir a evacuação. Há uma ordem judicial, mas estamos aqui para garantir que esses jovens sejam tratados com dignidade", concluiu.

Promessa de acomodação

No dia anterior, a polícia de Paris havia emitido uma ordem exigindo a rápida evacuação do teatro, que estava ocupado desde 10 de fevereiro por cerca de 450 jovens migrantes, oriundos principalmente da África subsaariana. Eles estavam exigindo acomodação e reconhecimento de sua condição de menores. "Nós não matamos nem roubamos. Viemos para nos integrar", disse Adama, um marfinense de 15 anos.

A polícia justificou a operação alegando que o acampamento "perturbava a ordem pública". No entanto, as autoridades garantiram que seria providenciada acomodação para os migrantes, cuja situação administrativa seria examinada.

Desde 17 de dezembro, a Gaîté Lyrique, um teatro construído em 1863 e transformado em um espaço de exposições de arte contemporânea e eventos ligados à produção digital, suspendeu sua programação cultural, denunciando "a ocupação e a inação das autoridades". Uma faixa pendurada na fachada pelos funcionários do teatro dizia, ainda na terça-feira: "Gaîté Lyrique invadida. 400 vidas em perigo e 80 empregos ameaçados".

Desde o início da ocupação, prefeitura e Estado empurram a responsabilidade entre si. Em 13 de fevereiro, quando a cidade, proprietária do local, entrou na Justiça, uma ordem de evacuação dentro de um mês foi emitida. Mas a prefeitura descartou a possibilidade de chamar a polícia, explicando que havia iniciado o procedimento para forçar o Estado, que é responsável pela acomodação de emergência, a "assumir suas responsabilidades". Em entrevista à rádio France Inter na terça-feira, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse que a situação havia se tornado "tensa e perigosa" dentro do prédio, "inclusive para esses jovens migrantes". Segundo ela a evacuação forçada "foi a coisa certa a fazer".

A ocupação da Gaîté Lyrique tornou-se emblemática das tensões sobre a questão da migração, colocando de um lado ativistas radicais de esquerda e muitos vizinhos do prédio, solidários aos exilados e, do outro, a extrema direita hostil ao acolhimento de migrantes na França. Em 28 de fevereiro, o bilionário americano e aliado de Donald Trump, Elon Musk, publicou um artigo na rede social X do jornal britânico Daily Mail sobre a situação no teatro de Paris, criticando a "empatia suicida" que, segundo ele, ameaçava a "civilização".

(RFI com agências)