Cheio de mísseis guiados: o que sabemos do destroyer enviado ao México

A Marinha dos EUA anunciou neste sábado (15) o envio do destroyer USS Gravely à fronteira com o México. O navio de guerra está equipado com mísseis de longo alcance da classe Tomahawk, de acordo com a Business Insider.

O que sabemos

O USS Gravely tem mais de 150 metros de comprimento. O navio é muito maior do que os outros geralmente utilizados pela Guarda Costeira dos EUA.

Esse destroyer esteve em missão no Mar Vermelho por nove meses. Ele foi um dos navios de guerra que acompanharam o porta-aviões Dwight D. Eisenhower. O destroyer foi utilizado para derrubar drones e mísseis lançados pelos rebeldes houthis no Iêmen.

Os mísseis do Gravely também foram usados para ataques de longo alcance contra alvos houthis que estavam em terra. Em nove meses, o grupo do porta-aviões Dwight D. Eisenhower disparou quase 800 munições.

Oenvio do USS Gravely faz parte dos esforços do Departamento de Defesa em resposta a uma ordem executiva de Donald Trump. Em janeiro, o presidente declarou emergência nacional na fronteira com o México e assinou outra ordem executiva para "proteger" os americanos "contra a invasão" de migrantes pela fronteira com o México. "A capacidade marítima do Gravely melhora nossa habilidade de proteger a integridade territorial, a soberania e a segurança dos Estados Unidos", afirmou o general.

A patrulha da fronteira é feita, geralmente, pela Guarda Costeira dos EUA. "O envio do Gravely representa um aprimoramento essencial para a estrutura de segurança da nossa fronteira", afirmou o almirante Daryl Caudle, comandante das Forças Navais do Comando Norte dos EUA.

Um Destacamento de Aplicação da Lei da Guarda Costeira dos EUA estará embarcado no Gravely. Segundo o comunicado do Comando Norte dos EUA, o grupo realiza "diversas missões de interdição marítima, incluindo combate à pirataria, operações militares de combate, interdição da imigração ilegal, proteção de forças militares, contraterrorismo, segurança interna e resposta humanitária".