O que acontece no seu corpo quando você toma água com limão todo dia

Junte água e limão e você tem uma mistura poderosa em termos nutricionais.

A primeira é o alimento mais importante entre todos e participa da maioria das funções do nosso corpo.

Já o segundo é uma fruta rica em vitamina C, que não pode ser estocada e precisa ser reposta por meio da dieta porque diferentes processos metabólicos dependem dela.

Apesar de toda essa importância, a fama da dupla se deve ao seu aclamado efeito emagrecedor. Mas os especialistas em nutrição advertem: não dá mais para acreditar que o consumo de apenas um alimento —isoladamente— e sem as devidas mudanças no estilo de vida se associa a esse benefício.

O organismo possui limitado poder de absorção da vitamina C.

Quando quantidades maiores que 500 mg são ingeridas, a absorção é reduzida.

Todo excesso é excretado pela urina.

Por dentro de um shot de água com limão

A dupla promove hidratação e pode ser uma boa ideia para quem tem dificuldade para se hidratar diariamente. Para garantir maior consumo de água, basta diluir o limão em uma maior quantidade dela.

Você pode usar um limão espremido para um copo de 150 ml de água e repetir a dose ao longo do dia. Confira os nutrientes contidos em 100 g de limão tahiti (1 unidade):

Vitamina C: 38,20 mg

Calorias: 32 kcal

Carboidratos: 11,1 g

Fibras: 1,20 g

Proteínas: 0,9 g

Gorduras: 0,1 g

Potássio: 128 mg

Cálcio: 51 mg

Magnésio: 10 mg

Sódio: 1 mg

Os reais efeitos no seu corpo

Beber água com limão não tem efeito milagroso, mas a prática é vista pelos especialistas como uma estratégia que colabora para o consumo diário da quantidade de vitamina C suficiente para atender às funções que ela tem em nosso organismo.

A quantidade recomendada é 75 mg para mulheres adultas, e 90 mg para homens.

O suco de 2 limões espremidos —cerca de 100 ml, contêm de 30 mg a 40 mg de vitamina C. Portanto, para alcançar o valor recomendado diário da vitamina seria necessário obtê-lo por meio de outros alimentos da sua dieta.

Os benefícios comprovados da vitamina C

Formação do colágeno

Ação antioxidante

Suporte para o sistema de defesa do corpo

Melhora da absorção do ferro

Você colabora para a saúde do maior órgão do seu corpo

Garantir o consumo diário de vitamina C promove a produção (biossíntese) do colágeno, a proteína mais abundante do nosso organismo e que se concentra em vários tecidos como pele (nosso maior órgão), ossos, ligamentos, tendões e cartilagens.

Outro papel do colágeno é garantir a boa cicatrização dos tecidos.

Você combate os efeitos dos radicais livres

O principal polifenol presente no limão é a eriocitrina. Trata-se de um antioxidante poderoso encontrado na casca e no suco da fruta, que atua na neutralização dos radicais livres que são moléculas que causam danos às membranas das células.

O excesso desses radicais está associado a disfunções celulares. A longo prazo, tal desequilíbrio pode levar a doenças crônicas.

Esse superpoder antioxidante chamou a atenção dos pesquisadores interessados em prevenir doenças associadas à deterioração das células, como o câncer e as doenças cardiovasculares como o infarto e o AVC (acidente vascular cerebral).

No caso do câncer, até o momento, os resultados da maioria dos estudos sugerem que a suplementação de vitamina C, sozinha ou com outros nutrientes, não traz benefício.

O mesmo acontece com as doenças cardiovasculares: os estudos hoje disponíveis não foram consistentes nas conclusões sobre o efeito de proteção e redução do aparecimento delas ou da mortalidade nesses quadros. Os dados são do Instituto Nacional de Saúde (EUA).

Você previne os incômodos da gripe

Para funcionar como devem, as células de defesa do corpo —os linfócitos— precisam da vitamina C. Daí nasceu a fama de ela proteger contra doenças como a gripe e os resfriados que foi parcialmente desbancada pelas evidências científicas atuais.

O que a ciência provou é que a vitamina C pode ser útil para quem pratica exercícios intensos ou esteja exposta a ambientes frios.

Ela também é útil para idosos e pessoas com intolerâncias alimentares, grupos com maior risco de consumo inadequado de vitamina C.

A vitamina C também se mostrou benéfica na redução do tempo de uma gripe e alívio de sintomas na maioria da população —provavelmente pelo efeito anti-histamínico (antialérgico), anti-inflamatório e ação nas células de defesa do organismo, dizem os especialistas.

Para aproveitar o melhor da vitamina C nesses quadros gripais, invista no consumo adequado dela diariamente.

Você aproveita mais os nutrientes que consome

A prática popular de comer laranja depois de uma feijoada faz sentido quando entendemos que a vitamina C contida nas frutas cítricas têm um papel na absorção do ferro —especialmente o ferro não-heme, encontrado em plantas como feijões e lentilhas.

Embora seja desencorajado pelos especialistas o consumo de líquidos durante as refeições, tomar um shot de água com limão na hora do almoço, por exemplo, pode facilitar a secreção de enzimas digestivas, melhorando processos digestivos, inclusive a digestão de proteínas.

Contraindicações

Imagem: Istock

Apesar de não existirem restrições específicas para o consumo de água com limão, pessoas com enfermidades como refluxo gastroesofágico, gastrite, esofagite, etc., podem ter maior desconforto ao consumir alimentos ácidos.

Assim, antes de colocar em prática essa medida, é preciso avaliar se há algum tipo de intolerância individual.

Existe dose e hora certa para o consumo?

Os especialistas afirmam que a ausência de estudos científicos que comprovem a associação entre quantidades específicas de água com limão e seus efeitos no organismo, a sugestão é que se garanta o consumo da vitamina C por meio de um padrão alimentar que priorize o consumo de alimentos in natura como frutas, legumes, verduras e minimamente processados.

Importante destacar que o kiwi oferece 70,8 mg de vitamina C em 100 g da fruta. A mesma quantidade de acerola contribui com 941,4 mg do nutriente.

Se o seu objetivo é mesmo consumir vitamina C e o limão é a sua opção pessoal, a ingestão pode se dar a qualquer hora do dia, sem jejum e dentro de um plano alimentar planejado.

E nem precisa ser um shot, pode ser um suco com maiores quantidades de limão e água.

Fontes: Ana Beatriz Baptistella, nutricionista pós-graduada em nutrição clínica funcional e esportiva, professora de pós-graduação da VP Nutrição Funcional (SP) e dos cursos de pós-graduação em medicina integrativa e medicina do envelhecimento da Fapes Saúde (SP) e no Instituto Premium (SP); Carmen Luciane Sanson Abourihan, nutricionista e professora do curso de gastronomia e de nutrição da PUC-PR; Monica Assunção, nutricionista, docente da Faculdade de Nutrição da UFAL (Universidade Federal do Alagoas) e integrante do corpo de profissionais do HUPAA (Hospital Universitário Professor Alberto Antunes), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Revisão técnica: Ana Beatriz Baptistella.

Referências: Taco (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos); NIH - Office of Dietary Supplements.