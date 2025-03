Netanyahu diz que ataque contra Gaza foi 'apenas o começo'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em pronunciamento que os ataques realizados pelo exército israelense contra civis e agentes do Hamas durante a madrugada de hoje foram "apenas o começo".

O que aconteceu

"Negociações só ocorrerão sob fogo", diz Netanyahu. Do quartel-general do exército israelense, o primeiro-ministro prometeu que os militares vão agir contra o Hamas "com intensidade crescente" para libertar todos os reféns e eliminar o movimento de resistência. "Voltamos a lutar com força", completou Netanyahu.

Ataque permitiu que Netanyahu faltasse a audiência em julgamento por corrupção. O premiê, entretanto, negou motivações políticas para permitir o bombardeio em várias regiões da Faixa de Gaza. Ele criticou "mentiras" da imprensa local sobre o assunto, afirmando que os jornais "simplesmente ecoam a propaganda do Hamas repetidamente".

Estados Unidos foram consultados antes de ataque. A Casa Branca sinalizou que deu seu aval aos ataques que fizeram pelo menos 400 mortos e que irá "apoiar" os próximos passos que Israel optar tomar. Numa declaração feita na ONU, a delegação americana foi explícita: "A culpa é do Hamas".

Ministro das Relações Exteriores justificou ataque com revés em negociação sobre reféns. Gideon Sa'ar, afirmou que o país "não teve alternativa" ao quebrar o cessar-fogo e bombardear regiões da Faixa de Gaza na noite de ontem. O Hamas teria rejeitado propostas americanas para estender o cessar-fogo, segundo Sa'ar, que não explicou no que consistiam essas propostas, mas afirmou que o acordo assinado em 19 de janeiro chegou a um "beco sem saída".

Ataques são "focados em terroristas", diz ministro, contradizendo os dados palestinos. Apesar de Sa'ar falar que os ataques são feitos para "minimizar as vítimas civis", a maioria dos mortos no ataque de ontem são crianças e mulheres.

Bombardeios quebraram cessar-fogo

Corpo é retirado de escombros de residência em Gaza após bombardeio israelense Imagem: Omar AL-QATTAA / AFP

O cessar-fogo na Faixa de Gaza começou em 19 de janeiro. O acordo previa o fim dos ataques em troca da libertação de reféns israelenses que estavam no enclave desde 7 de outubro de 2023.

Ao menos 400 pessoas morreram em ataques coordenados da noite dessa segunda-feira (17), segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O país afirmou que mulheres e crianças estão entre as vítimas mortas nos bombardeios.

Ao menos seis pontos diferentes de Gaza foram atacados, segundo canal de TV. Um levantamento da Al Jazeera mostra que os ataques aconteceram em Rafah, Khan Younis, al-Mwasi, Deir el-Balah, na Cidade de Gaza e no Norte de Gaza. Fotos mostram pessoas tentando encontrar sobreviventes entre escombros e corpos amontoados em ruas.

Países estrangeiros e ONU repudiaram ataques. Entre os países que pediram a retomada do cessar-fogo estão Malta, Suíça, Egito e Bélgica. Irã e Turquia afirmaram que Benjamin Netanyahu comete "genocídio" contra o povo palestino.