Vídeo de Hang em motociata é de 2022, e não de ato pela anistia em 2025

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar o vídeo de uma motociata em Joinville (SC), com a participação do empresário Luciano Hang, e indicar que ela foi realizada no último domingo.

As postagens dão a entender que a manifestação está ligada ao ato realizado no mesmo dia por Jair Bolsonaro (PL) no Rio, no qual o ex-presidente pediu anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

De fato, as imagens são de uma motociata na cidade catarinense em apoio a Bolsonaro, que tem Hang como um de seus principais aliados, mas ela aconteceu em outubro de 2022, no contexto das eleições.

O UOL Confere considera distorcidos os conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, mudando seu significado original de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A publicação traz o vídeo de uma grande quantidade de motoqueiros reunidos. Hang aparece em primeiro plano e diz: "Pessoal, estamos vendo hoje aqui em Joinville a maior motociata do mundo. Não é do Brasil; é do mundo. Olha só. Não imaginam o que aconteceu hoje em Joinville. Inacreditável, indescritível. A maior motociata do mundo".

A peça desinformativa foi postada no domingo e Hang fala no vídeo que a motociata aconteceu "hoje". Um dos post dizia ainda que: "Eles achavam q iria ser só em Copacabana!! Inocentes!!!,É pelo Brasil". Depois, o texto foi editado.

Por que é distorcido

Motociata em Joinville ocorreu em 2022. Em uma busca pelas redes sociais de Hang, foi possível encontrar o vídeo original publicado em 1º de outubro de 2022 (aqui e abaixo). A data, um sábado, era a véspera do primeiro turno das eleições presidenciais, e o dono da Havan marcou presença no evento (aqui).

Bolsonaro participou de motociata em Joinville em 2022. Então candidato à reeleição, Bolsonaro realizou seu último ato de campanha no primeiro turno na cidade catarinense. Ele percorreu algumas ruas do município e levou Jorge Seif, candidato ao Senado e ex-secretário de pesca, na garupa. Ambos estavam sem capacete (aqui e aqui). Horas antes, Bolsonaro havia participado de outra motociata, desta vez em São Paulo. Quem o acompanhou foi o então candidato ao governo Tarcísio de Freitas (aqui e aqui).

Hang não publicou posts sobre ato de Bolsonaro a favor da anistia. Em uma busca pelas redes sociais do empresário (aqui, aqui, aqui e aqui), não há qualquer menção à manifestação convocada pelo ex-presidente no último domingo.

Bolsonaro criticou STF e pediu anistia em ato no RJ. No domingo, em Copacabana, o ex-presidente criticou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, atacou o governo Lula e defendeu a anistia aos réus do 8/1 (aqui). Bolsonaro esperava reunir cerca de 1 milhão de pessoas, mas o público ficou abaixo do esperado (aqui). O Monitor do Debate Público Digital estimou que 18,3 mil pessoas compareceram à manifestação (aqui). O Datafolha apontou cerca de 30 mil manifestantes (aqui). Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro avaliou que 400 mil apoiadores estiveram no local (aqui).

Viralização. Um post no Facebook tinha mais de 181 mil visualizações e 1.100 curtidas até a tarde desta terça.

Este conteúdo também foi checado pela AFP e Reuters.

