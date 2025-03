Milton Nascimento se emociona com filme sobre sua vida em pré-estreia

Sentado na primeira fileira do cinema, Milton Nascimento assiste aos depoimentos na tela com um sorriso e um olhar emocionado. Mesmo aos 82 anos, com uma história longa de sucesso, é difícil ficar impassível ao ouvir tantos artistas nacionais e internacionais falando dele com admiração e respeito.

O documentário Milton Bituca Nascimento estreia dia 20 nos cinemas brasileiros, mas eventos de pré-estreia já ocorreram em Belo Horizonte e São Paulo. Na noite de segunda (17), foi a vez do Rio de Janeiro. Em quase duas horas de duração, o filme registra os bastidores da turnê de despedida do músico em 2022 e o reencontro com fãs de diferentes partes do mundo.

Mais de 40 personalidades, nacionais e internacionais, deram depoimentos sobre Milton. Entre os artistas mais experientes, falam no longa Gilberto Gil, Djavan, Chico Buarque, João Bosco e Ivan Lins. Mas nomes de gerações recentes também marcaram presença, como Maria Gadu e Tim Bernardes. O que ajuda a medir a influência atemporal de Milton.

Para além das fronteiras brasileiras, a voz e o talento do artista conquistaram nomes tradicionais do jazz norte-americano, como Wayne Shorter, Stanley Clarke e Herbie Hancock, e do folk rock, como Paul Simon. Ainda pelos EUA, o cineasta Spike Lee fala da intimidade e do encanto pelo cantor e compositor brasileiro. Assim como Fito Páez, nome importante do rock argentino.

Narrado pela atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, o documentário também traz reflexões sobre como as questões raciais permearam a vida de Milton. Desde os episódios de racismo na infância, em Minas Gerais, até o respeito que artistas e intelectuais negros nutrem pelo cantor. As falas da filósofa Djamila Ribeiro, e dos cantores Mano Brown, Criolo e Djonga vão nesse sentido.

Outro aspecto abordado rapidamente no filme é o estado de saúde mais frágil de Milton. Ele tem diabetes e, na semana passada, o filho Augusto Nascimento revelou que ele tem Parkinson, o que traz ainda mais fragilidades.

Segundo a diretora Flavia Moraes, foram dois anos de gravação para o documentário, que conta com distribuição da Gullane+, o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, e apoio institucional da Ancine.

"Eu tive muita preocupação em não fazer um documentário chapa branca, em que todo mundo falasse bem. Mas que ele tenha muitos elogios, é inevitável. Obviamente existem muitas homenagens, porque ele está se despedindo dos palcos. E é um recorte, não uma biografia de forma cronológica. Até porque um documentário de duas horas não conseguiria dar conta da grandiosidade do Bituca", disse a diretora Flavia Moraes.